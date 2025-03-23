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Уиткофф рассказал, при каких условиях США могут начать военные действия против Ирана

Воскресенье 23 марта 2025 22:59
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Уиткофф рассказал, при каких условиях США могут начать военные действия против Ирана Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США могут прибегнуть к военным действиям против Ирана при определенных обстоятельствах. Поскольку президент Дональд Трамп твердо настроен не позволить Ирану иметь ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в эфире Fox News.

"Нам не нужно решать все вопросы военным путем, но это не значит, что если нас подведут к этому, мы не будем прибегать к военным действиям. Мы сделаем это при определенных обстоятельствах", - заявил Уиткофф.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что сейчас США дает сигнал Ирану о том, что через диалог можно прийти к правильному решению, поскольку "альтернатива не самая лучшая".

Уиткофф отметил, что позиция президента США Дональда Трампа по ядерному оружию у Ирана остается неизменной.

"Иран не должен иметь бомбу. Мы не можем позволить им перейти к вооружению и созданию ядерного арсенала. Этого не может произойти, и этого не произойдет", - подчеркнул чиновник.

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Ведь такой договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018-м.

По данным СМИ, недавно Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.

"Есть два варианта: военный путь или соглашение", - предупредил Трамп в письме.

Хаменеи отверг предложение США о переговорах, назвав его "обманом" и заявив, что диалог с администрацией Трампа лишь "затянет узел санкций и усилит давление на Иран".

Также Иран выдвинул США условие для переговоров по ядерной сделке. Там заявили, что переговоры будут невозможны, если Вашингтон не изменит свою политику давления.

В администрации Трампа ответили на отказ Хаменеи вести переговоры с Вашингтоном. Лидеру Ирана советуют поставить интересы народа выше террора.

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