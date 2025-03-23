Віткофф розповів, за яких умов США можуть розпочати військові дії проти Ірану

США можуть вдатися до військових дій проти Ірану за певних обставин. Оскільки президент Дональд Трамп твердо налаштований не дозволити Ірану мати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в ефірі Fox News .

"Нам не потрібно вирішувати всі питання військовим шляхом, але це не означає, що якщо нас підведуть до цього, ми не будемо вдаватися до воєнних дій. Ми зробимо це за певних обставин", - заявив Віткофф.

Спецпредставник президента наголосив, що наразі США дає сигнал Ірану про те, що через діалог можна дійти до правильного рішення, оскільки "альтернатива не найкраща".

Віткофф наголосив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо ядерної зброї в Ірану залишається незмінною.

"Іран не повинен мати бомбу. Ми не можемо дозволити їм перейти до озброєння і створення ядерного арсеналу. Цього не може статися, і цього не станеться", - підкреслив посадовець.

Ядерна угода США та Ірану

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Адже такий договір країни вже підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.

За даними ЗМІ, нещодавно Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців.

"Є два варіанти: військовий шлях або угода", - попередив Трамп у листі.

Хаменеї відкинув пропозицію США про переговори, назвавши її "обманом" і заявивши, що діалог з адміністрацією Трампа лише "затягне вузол санкцій і посилить тиск на Іран".

Також Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди. Там заявили, що переговори будуть неможливі, якщо Вашингтон не змінить свою політику тиску.