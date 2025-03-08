ua en ru
Сб, 08 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Иран на фоне желания Трампа к диалогу заявил, что не говорит с "высокомерными государствами"

Тегеран, Суббота 08 марта 2025 22:13
UA EN RU
Иран на фоне желания Трампа к диалогу заявил, что не говорит с "высокомерными государствами" Фото: Али Хаменеи, духовный лидер Ирана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не ведет переговоры с "высокомерными государствами". Это произошло на фоне попыток президента США Дональда Трампа начать диалог с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию иранской редакции Радио Свобода.

Хаменеи в своем выступлении в субботу не упомянул США или администрацию Трампа, но заявил, что "высокомерные государства" настаивают на переговорах, которые призваны не на решение каких-то вопросов, а для "диктата" и "навязывания".

Этому предшествовало заявление Трампа в одном из интервью о том, что он хочет переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана и направил письмо Хаменеи. Позже он сказал журналистам, что "очень скоро произойдут события по Ирану" и что США "на финальном этапе по Ирану".

Однако, по словам министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, письмо американского президента еще не поступило в Тегеран.

"Мы тоже слышали об этом, но пока ничего не получили", - сказал он журналистам иранского телевидения.

Ядерная сделка между США и Ираном

Трамп после возвращения в Белый дом в январе этого года заявлял о намерении заключить новую ядерную сделку с Ираном. Предыдущий договор был подписан в 2015 году, однако в 2018-м именно Трамп принял решение о выходе США из соглашения.

Позже Трамп выразил готовность договориться с Ираном об ограничении неядерного вооружения, отдавая предпочтение дипломатическому решению вопроса вместо возможных военных действий.

Издание Bloomberg сообщало, что в феврале этого года Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном по ядерной программе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Зеленский рассказал, кто поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию
Зеленский рассказал, кто поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена