У Трампа отреагировали на нежелание Ирана вести переговоры с США

В администрации президента США Дональда Трампа ответили на отказ духовного лидера Ирана Али Хаменеи вести переговоры с Вашингтоном. Лидеру советуют поставить интересы народа выше террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ответ на комментарии Хаменеи, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз почти слово в слово повторил выбор между переговорами и военными действиями, который, по словам Трампа, он предложил Ирану.

"Мы надеемся, что иранский режим поставит свой народ и свои интересы выше террора", - говорится в заявлении Хьюза.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил: "Есть два способа борьбы с Ираном: военный, или вы заключаете сделку". Его месседж касался вероятности приобретения Тегераном ядерного оружия.

Ядерная программа Ирана и позиция США

Выразив открытость к соглашению с Тегераном, Трамп возобновил кампанию "максимального давления", которую он применял во время своего первого президентского срока, чтобы изолировать Иран от мировой экономики и свести его экспорт нефти к нулю.

Во время своего президентского срока 2017-2021 годов, Трамп вывел США из исторического соглашения между Ираном и великими державами, которое накладывало строгие ограничения на ядерную деятельность Тегерана в обмен на ослабление санкций.

После того, как Трамп вышел из соглашения в 2018 году и снова ввел санкции, Иран нарушил и значительно превысил эти ограничения.

Руководитель ядерной программы ООН Рафаэль Гросси заявил, что время для дипломатии наложить новые ограничения на деятельность Ирана исчерпывается, поскольку Тегеран продолжает ускорять обогащение урана до уровня, близкого к оружейному.

Хотя Тегеран заявляет, что его программа баллистических ракет имеет сугубо оборонительный характер, на Западе она рассматривается как дестабилизирующий фактор на нестабильном, охваченном конфликтами Ближнем Востоке.