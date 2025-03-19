Трамп дал Ирану два месяца для заключения нового ядерного соглашения, - Axios

Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По информации источников издания, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новому ядерному соглашению, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Собеседники Axios отметили, что американский президент назвал двухмесячный срок для заключения соглашения, хотя и не уточнили, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.

Также США проинформировали о содержании письма нескольких союзников, в том числе Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.