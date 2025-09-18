Утечка данных через "е-Нотаріат"? Почему Нотариальная палата бьет тревогу и о чем просит

Почему тестирование "е-Нотаріат" просят остановить

Согласно информации Нотариальной палаты Украины, в ходе работы с учебной версией системы "е-Нотаріат" стали доступны настоящие данные:

из Единого реестра доверенностей;

из Наследственного реестра.

"Включая информацию о завещаниях", - объяснили гражданам.

Это, по мнению НПУ, является "грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан".

Учитывая такую ситуацию, Нотариальная палата направила министрам Федорову и Галущенко письмо №41/3 от 18 сентября 2025 года.

В нем чиновников просят:

остановить тестирование системы "е-Нотаріат" для проверки приведенной информации;

принять меры по устранению незаконного доступа к сведениям и другим документам граждан о завещаниях и доверенностях, составляющих нотариальную тайну (а также их несанкционированного копирования, трафика или распространения за пределы действующих реестров через учебную версию "е-Нотаріат").

В завершение НПУ выразила свою готовность "присоединиться к обработке всех предложений и замечаний для урегулирования ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования "е-Нотаріата".

"Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество по созданию прогрессивной и надежной системы "е-Нотаріат", - подытожили в Нотариальной палате.