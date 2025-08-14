В Украине обновили реестр доверенностей: что изменится для нотариусов и граждан

В рамках подготовки к запуску системы "еНотариат" в Украине обновили Единый реестр доверенностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Министр отметил, что это один из ключевых этапов цифровизации нотариальной сферы, над которым работает Министерство цифровой трансформации.

По его словам, предыдущий реестр был устаревшим и неудобным, что тормозило внедрение цифровых сервисов и создавало дополнительную нагрузку для нотариусов. Теперь система получила новый современный интерфейс, улучшенную логику и функционал.

Что изменилось:

интерфейс стал более интуитивным и простым в использовании;

логическая группировка функций;

автоматическое заполнение повторяющихся полей;

расширенный "умный" поиск;

уменьшены риски человеческих ошибок.

"Сложная работа с реестром превратилась в быстрый, эффективный и более надежный цифровой процесс", - подчеркнул Федоров.

В будущем обновленный реестр позволит украинцам проверять доверенности онлайн через приложение "Дия". В частности, будет реализована возможность сканирования QR-кода, с помощью которого можно мгновенно узнать, действителен ли документ.

Как отмечается, запуск системы "еНотариат" является стратегическим шагом в цифровой трансформации Украины. В ней будет проводиться регистрация всех нотариально заверенных документов.