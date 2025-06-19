Утечка века. В сеть слили 16 млрд паролей из Apple, Google и Facebook: как защитить данные
По данным специалистов из Cybernews, в сети обнаружена база, содержащая беспрецедентные 16 миллиардов учетных записей с паролями - это самая масштабная утечка логинов в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Forbes.
Что произошло
В рамках расследования, которое ведется с начала 2024 года, исследователи выявили 30 отдельных наборов данных - каждый из них содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей.
Среди скомпрометированных - логины и пароли от социальных сетей, VPN-сервисов, платформ разработчиков, а также учетные записи Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram и даже госресурсов.
Почти вся информация не встречалась в предыдущих утечках. Единственным исключением является уже известная база на 184 млн записей.
Как подчеркивают исследователи, речь идет не об очередной "перепаковке" старых данных, а о свежей и потенциально опасной информации, которую уже можно использовать для фишинговых атак, взлома аккаунтов и даже доступа к конфиденциальным сервисам.
"Эти данные представляют собой оружие массового взлома. Формат утечки включает URL, логин и пароль, что открывает доступ к любым онлайн-сервисам, которые только можно представить" - говорят специалисты.
Что говорят эксперты
По мнению экспертов по кибербезопасности, такие утечки лишь подчеркивают: сегодня защита аккаунтов - это не только задача IT-отделов, но и личная ответственность каждого пользователя.
"Организации должны усиливать защиту данных, а пользователи - быть максимально внимательными к попыткам похищения паролей", - отмечает Джаввад Малик, эксперт KnowBe4.
Как защитить свои аккаунты
- Смените пароли на всех своих ключевых сервисах
- Используйте менеджеры паролей - они помогут создавать и хранить надежные комбинации.
- Переходите на Passkeys (ключи доступа) - они считаются более безопасной альтернативой традиционным паролям
- Будьте внимательны к подозрительным SMS и email-сообщениям, большинство атак начинается именно с фишинга.
Утечка, затронувшая 16 миллиардов записей, - это тревожный сигнал для всех пользователей интернета. Если вы еще не занялись кибергигиеной всерьез, сейчас - лучший момент начать.
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