ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Утечка века. В сеть слили 16 млрд паролей из Apple, Google и Facebook: как защитить данные

Четверг 19 июня 2025 14:53
UA EN RU
Утечка века. В сеть слили 16 млрд паролей из Apple, Google и Facebook: как защитить данные Миллиарды паролей оказались в открытом доступе (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

По данным специалистов из Cybernews, в сети обнаружена база, содержащая беспрецедентные 16 миллиардов учетных записей с паролями - это самая масштабная утечка логинов в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Forbes.

Что произошло

В рамках расследования, которое ведется с начала 2024 года, исследователи выявили 30 отдельных наборов данных - каждый из них содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей.

Среди скомпрометированных - логины и пароли от социальных сетей, VPN-сервисов, платформ разработчиков, а также учетные записи Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram и даже госресурсов.

Почти вся информация не встречалась в предыдущих утечках. Единственным исключением является уже известная база на 184 млн записей.

Как подчеркивают исследователи, речь идет не об очередной "перепаковке" старых данных, а о свежей и потенциально опасной информации, которую уже можно использовать для фишинговых атак, взлома аккаунтов и даже доступа к конфиденциальным сервисам.

"Эти данные представляют собой оружие массового взлома. Формат утечки включает URL, логин и пароль, что открывает доступ к любым онлайн-сервисам, которые только можно представить" - говорят специалисты.

Что говорят эксперты

По мнению экспертов по кибербезопасности, такие утечки лишь подчеркивают: сегодня защита аккаунтов - это не только задача IT-отделов, но и личная ответственность каждого пользователя.

"Организации должны усиливать защиту данных, а пользователи - быть максимально внимательными к попыткам похищения паролей", - отмечает Джаввад Малик, эксперт KnowBe4.

Как защитить свои аккаунты

  • Смените пароли на всех своих ключевых сервисах
  • Используйте менеджеры паролей - они помогут создавать и хранить надежные комбинации.
  • Переходите на Passkeys (ключи доступа) - они считаются более безопасной альтернативой традиционным паролям
  • Будьте внимательны к подозрительным SMS и email-сообщениям, большинство атак начинается именно с фишинга.

Утечка, затронувшая 16 миллиардов записей, - это тревожный сигнал для всех пользователей интернета. Если вы еще не занялись кибергигиеной всерьез, сейчас - лучший момент начать.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет пароль Кибератака
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде