Витік даних через "е-Нотаріат"? Чому Нотаріальна палата б'є на сполох і про що просить

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні оновили реєстр довіреностей.

2 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок бета-тестування електронної платформи "е-Нотаріат".

Вже наступного року, за його словами, українці матимуть змогу скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія".

Відомо також, що Україна стала першою країною у світі, яка почала надавати державні послуги за допомогою штучного інтелекту - на порталі "Дія" запрацював AI-асистент, який може надавати послуги просто у чаті.

