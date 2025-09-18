UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Витік даних через "е-Нотаріат"? Чому Нотаріальна палата б'є на сполох і про що просить

Тестування системи "е-Нотаріат" може ставити під загрозою дані громадян (фото: npu.ua)
Автор: Ірина Костенко

Нотаріальна палата України звернулася до першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка щодо захисту нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи "е-Нотаріат".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нотаріальної палати.

Чому тестування "е-Нотаріат" просять зупинити

Згідно з інформацією Нотаріальної палати України, у ході роботи з навчальною версією системи "е-Нотаріа" стали доступними справжні дані:

  • з Єдиного реєстру довіреностей;
  • зі Спадкового реєстру.

"Включно з інформацією про заповіти", - пояснили громадянам.

Це, на думку НПУ, є "грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян".

З огляду на таку ситуацію, Нотаріальна палата надіслала міністрам Федорову та Галущенку листа №41/3 від 18 вересня 2025 року.

В ньому посадовців просять:

  • зупинити тестування системи "е-Нотаріат" для перевірки наведеної інформації;
  • вжити заходів щодо усунення незаконного доступу до відомостей та інших документів громадян про заповіти й довіреності, що становлять нотаріальну таємницю (а також їх несанкціонованого копіювання, трафіку чи поширення за межі діючих реєстрів через учбову версію "е-Нотаріат").
 

Насамкінець НПУ висловила свою готовність "долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов'язані з учбовою версією тестування "е-Нотаріату".

"Сподіваємося на розуміння і подальшу співпрацю щодо створення прогресивної та надійної системи "е-Нотаріат", - підсумували в Нотаріальній палаті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні оновили реєстр довіреностей.

2 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок бета-тестування електронної платформи "е-Нотаріат".

Вже наступного року, за його словами, українці матимуть змогу скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія".

Відомо також, що Україна стала першою країною у світі, яка почала надавати державні послуги за допомогою штучного інтелекту - на порталі "Дія" запрацював AI-асистент, який може надавати послуги просто у чаті.

Читайте також, як у мережі виявили безпрецедентний витік 16 мільярдів облікових записів із паролями з Apple, Google та Facebook та як користувачам захистити свої дані.

Міністерство юстиції УкраїниМихайло ФедоровГерман ГалущенкоМінцифраДіяВитік данихДокументи