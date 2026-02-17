Уитакер назвал "главную проблему", которая мешает завершить войну в Украине

Он отметил, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны. В то же время он подчеркнул, что должны быть найдены условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится.

"Как сказал Стив Уиткофф (спецпредставитель президента США, - ред.) несколько недель назад, все сводится к одной проблеме, а именно к территориям. Но это будет самая сложная и самая тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", - подчеркнул Уитакер.

Посол США подчеркнул, что война должна закончиться, но при этом добавил, что "это очень сложные, запутанные вопросы."

"Итак, реалистично говоря, на каком этапе находятся эти переговоры? Ну, ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, обе стороны должны найти способ, по которому они смогут договориться о прекращении этой войны", - сказал он.