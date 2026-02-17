Вітакер назвав "головну проблему", яка заважає завершити війну в Україні

Він наголосив, що США не знають, чи серйозно росіяни налаштовані на припинення війни. Водночас він наголосив, що мають бути знайдені умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія погодиться.

"Як сказав Стів Віткофф (спецпредставник президента США, - ред.) кілька тижнів тому, все зводиться до однієї проблеми, а саме до територій. Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", - підкреслив Вітакер.

Посол США підкреслив, що війна повинна закінчитися, але при цьому додав, що "це дуже складні, заплутані питання."

"Отже, реалістично кажучи, на якому етапі перебувають ці переговори? Ну, очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але, очевидно, обидві сторони повинні знайти спосіб, за яким вони зможуть домовитися про припинення цієї війни", - сказав він.