Выступление Трампа на форуме в Давосе и направление на ВВК в "Резерв+": новости за 23 января

Американский лидер Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. Тем временем в Минобороны анонсировали возможность получать направления на ВВК в "Резерв+".

Более подробно о том, что произошло в четверг, 23 января, - в материале РБК-Украина .

Направление на ВВК можно будет получить в "Резерв+"

В Украине запустят бета-тестирование электронного направления на ВВК.

Новый сервис в приложении "Резерв+" поможет уменьшить очереди и упростить процесс для военнообязанных.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, как работает новый сервис:

Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".

Руководитель ТЦК подтверждает запрос.

Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

Трамп выступил на форуме в Давосе

Вчера, 23 января, американский президент Дональд Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Он упомянул и о российско-украинской войне.

В своем материале РБК-Украина собрало главные цитаты Трампа.

Отсрочки для преподавателей и студентов

Народный депутат Роман Грищук отметил, что постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления отсрочки от призыва на военную службу, которое вступило в силу 16 января, вызвало беспокойство у представителей образовательного сообщества и народных депутатов, поскольку их трактовка может противоречить Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности он отметил, что по этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, но не известно, что будет с преподавателями и студентами в летние месяцы.

На это заявление отреагировали в Министерстве образования и науки Украины. Они опровергли информацию о мобилизации студентов и преподавателей, и отметили, что все противоречия в документах будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством.

Подробнее об этом вопросе, можно узнать в материале РБК-Украина.

Позже ситуацию также прокомментировали в Минобороны.

В Киеве две девушки избили школьницу

Полиция Киева проверяет факт избиения школьницы в Оболонском районе.

Как сообщили правоохранители, информация об инциденте была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации

Бывший командир 93 ОМБр, а ныне заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил в интервью AP, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, препятствует прогрессу.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом". Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

МИД высказался относительно предстоящих "выборов" президента Беларуси

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не считает досрочные выборы в Беларуси демократическими и прозрачными и поддерживает белорусский народ в стремлении к свободе.

Тихий прокомментировал досрочные президентские выборы в Беларуси, запланированные на 26 января. Он заявил, что голосование не соответствует стандартам демократичности и прозрачности.

Россияне расстреляли украинских пленных

Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных.

Тихий сообщил, что Украина обратилась к международным организациям.