Без посещения ТЦК. Теперь направление на ВВК можно будет получить в "Резерв+"
В Украине запускают бета-тестирование электронного направления на ВВК. Новый сервис в приложении "Резерв+" поможет уменьшить очереди и упростить процесс для военнообязанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустем Умеров.
"Делаем первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий. Начинаем бета-тестирование нового сервиса - электронного направления на ВВК - в приложении "Резерв+", - рассказал Умеров.
Он пояснил, что военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях, однако благодаря реформе этот процесс станет значительно проще и удобнее.
Как работает новый сервис:
- Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".
- Руководитель ТЦК подтверждает запрос.
- Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.
"В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК", - отметил министр.
Цель бета-тестирования - проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.
Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.
Следующим шагом, по словам Умерова, станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.
"Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Цифровизация - это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", - подытожил он.
Реформа ВВК
Напомним, ранее Минобороны раскрыло детали реформы электронной ВВК.
Известно, что она будет проходить в три этапа, первый из которых начнется уже в конце февраля этого года.
Еще до этого РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Украины анонсировало важную реформу, которая упростит процедуру получения направления на ВВК.
Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров ранее уже объяснил, что предусматривает реформа военно-врачебных комиссий.
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