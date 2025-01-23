Без посещения ТЦК. Теперь направление на ВВК можно будет получить в "Резерв+"

В Украине запускают бета-тестирование электронного направления на ВВК. Новый сервис в приложении "Резерв+" поможет уменьшить очереди и упростить процесс для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустем Умеров.

"Делаем первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий. Начинаем бета-тестирование нового сервиса - электронного направления на ВВК - в приложении "Резерв+", - рассказал Умеров.

Он пояснил, что военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях, однако благодаря реформе этот процесс станет значительно проще и удобнее.

Как работает новый сервис:

Пользователь отправляет запрос через "Резерв+".

Руководитель ТЦК подтверждает запрос.

Пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

"В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК", - отметил министр.

Цель бета-тестирования - проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Приобщиться к бета-тестированию можно по ссылке.

Следующим шагом, по словам Умерова, станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.

"Уже с осени 2025 года в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность. Цифровизация - это прозрачная, справедливая и удобная система, которая упрощает жизнь наших граждан. Мы шаг за шагом меняем подход к работе ВВК, создавая комфортные условия для всех украинцев", - подытожил он.