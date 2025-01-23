Минобразования опровергло информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей

Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о мобилизации студентов и преподавателей. Все противоречия в документах будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины и народного депутата Романа Грищука.

Грищук отметил, что 16 января вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Однако, по его словам, некоторые положения этого документа вызвали беспокойство у представителей образовательного сообщества и народных депутатов, поскольку их трактовка может противоречить Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, он отметил, что постановление предусматривает, что:

Для студентов, аспирантов и других лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 приложения 5, отсрочка предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Для научных, научно-педагогических и педагогических работников, указанных в подпункте 2 пункта 2 приложения 5, отсрочка действует до конца учебного года или до утраты законных оснований для ее получения.

"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? По студентам те же риски", - подчеркнул он.

Реакция Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки опровергло любые угрозы мобилизации студентов, аспирантов и преподавателей.

В ведомстве отметили, что: