Готовится реформа. В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Бывший командир 93 ОМБр, а ныне заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил в интервью AP, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, препятствует прогрессу.

Как пишет AP, несмотря на то, что Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не имели должного влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя в войне с Россией.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом". По его словам, тот что включает в себя:

финансовые стимулы,

четкие гарантии обучения,

меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что план направлен на привлечение преимущественно 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или освобождены от службы после принятия закона о мобилизации.

"Обезопасить командира части и солдата-контрактника, установить между ними открытые и профессиональные отношения, а также четкие границы, понятные обоим... На мой взгляд, это необходимо для эффективного диалога", - сказал он.