Готовится реформа. В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации
Украина реформирует систему набора в армию. Это позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Бывший командир 93 ОМБр, а ныне заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил в интервью AP, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, препятствует прогрессу.
Как пишет AP, несмотря на то, что Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не имели должного влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя в войне с Россией.
Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом". По его словам, тот что включает в себя:
- финансовые стимулы,
- четкие гарантии обучения,
- меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами.
Заместитель руководителя ОП пояснил, что план направлен на привлечение преимущественно 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или освобождены от службы после принятия закона о мобилизации.
"Обезопасить командира части и солдата-контрактника, установить между ними открытые и профессиональные отношения, а также четкие границы, понятные обоим... На мой взгляд, это необходимо для эффективного диалога", - сказал он.
Снижение мобилизационного возраста в Украине
Заметим, что партнеры уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Этим занималась предыдущая администрация США, а сейчас с таким призывом выступал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц.
Однако член оборонного комитета Рады Федор Вениславский отметил, что Украина не может выиграть начатую Россией войну увеличивая количество Вооруженных сил.
Он подчеркнул, что для победы, партнерам необходимо передать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага.
Напомним, что вчера, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский также в очередной раз категорически выступил против снижения мобилизационного возраста.
По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.
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