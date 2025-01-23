МИД высказался о предстоящих "выборах" президента Беларуси

Украина не считает досрочные выборы в Беларуси демократическими и прозрачными. Киев поддерживает белорусский народ в стремлении к свободе.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Тихий прокомментировал досрочные президентские выборы в Беларуси, запланированные на 26 января. Он заявил, что голосование не соответствует стандартам демократичности и прозрачности.

"Голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, известны заранее, я думаю, и вам тоже", - сказал Тихий.

По его словам, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко остается союзником и соучастником российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Он также отметил, что Беларусь лишена базовых условий для честных выборов, а значительная часть граждан, находящихся за рубежом, лишены права голоса из-за политических преследований.

МИД Украины, по словам спикера, поддерживает позицию стран ЕС, США, Великобритании и Канады относительно нелегитимности белорусских выборов.

"Белорусский народ заслуживает право избирать власть на действительно демократических, свободных, конкурентных выборах и строить собственное будущее без диктата России, без ее имперских посягательств и без стремления Москвы", - подчеркнул Тихий.

В то же время спикер МИД также выразил благодарность белорусам, которые поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии, в частности тем, кто участвует в войне на стороне Украины.

"Считаем, что тем самым они также приближают и реальные демократические изменения в своей собственной стране", - подытожил он.