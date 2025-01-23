ua en ru
Чт, 23 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

МИД высказался о предстоящих "выборах" президента Беларуси

Украина, Четверг 23 января 2025 21:57
UA EN RU
МИД высказался о предстоящих "выборах" президента Беларуси Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина не считает досрочные выборы в Беларуси демократическими и прозрачными. Киев поддерживает белорусский народ в стремлении к свободе.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Тихий прокомментировал досрочные президентские выборы в Беларуси, запланированные на 26 января. Он заявил, что голосование не соответствует стандартам демократичности и прозрачности.

"Голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, известны заранее, я думаю, и вам тоже", - сказал Тихий.

По его словам, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко остается союзником и соучастником российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Он также отметил, что Беларусь лишена базовых условий для честных выборов, а значительная часть граждан, находящихся за рубежом, лишены права голоса из-за политических преследований.

МИД Украины, по словам спикера, поддерживает позицию стран ЕС, США, Великобритании и Канады относительно нелегитимности белорусских выборов.

"Белорусский народ заслуживает право избирать власть на действительно демократических, свободных, конкурентных выборах и строить собственное будущее без диктата России, без ее имперских посягательств и без стремления Москвы", - подчеркнул Тихий.

В то же время спикер МИД также выразил благодарность белорусам, которые поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии, в частности тем, кто участвует в войне на стороне Украины.

"Считаем, что тем самым они также приближают и реальные демократические изменения в своей собственной стране", - подытожил он.

Напомним, что в конце прошлого года Лукашенко зарегистрировался кандидатом на очередные "выборы" президента в Беларуси.

Отмечается, что с 1 по 25 января 2025 года в Беларуси продлится предвыборная агитация. Сами же выборы назначены на 26 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко МИД Украины Беларусь
NEWS
Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины
Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины
DAILY
"Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации