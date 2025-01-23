В Минобороны разъяснили ситуацию с отсрочками преподавателей и студентов

Правительство уточнило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей. Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Минобороны отметило, что изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые ранее должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца.

"Важно: каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку ", - отметили в министерстве.

Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Ранее этот срок составлял три месяца.

В Министерстве отметили, что правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей предусматривают:

"Постановление КМУ от 31 декабря 2024 года №1558 уточнило правила предоставления отсрочки для соискателей образования и педагогических работников", - отметили в Минобороны.

Отсрочка и мобилизация студентов и преподавателей

Напомним, что ранее сегодня народный депутат Роман Грищук отметил, что постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления отсрочки от призыва на военную службу, которое вступило в силу 16 января, вызвало беспокойство у представителей образовательного сообщества и народных депутатов, поскольку их трактовка может противоречить Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности он отметил, что по этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, но не известно, что будет с преподавателями и студентами в летние месяцы.

На это заявление отреагировали в Министерстве образования и науки Украины. Они опровергли информацию о мобилизации студентов и преподавателей, и отметили, что все противоречия в документах будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством.

Подробнее об этом вопросе, можно узнать в материале РБК-Украина.

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