В Минобороны разъяснили ситуацию с отсрочками преподавателей и студентов
Правительство уточнило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей. Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Постановление КМУ от 31 декабря 2024 года №1558 уточнило правила предоставления отсрочки для соискателей образования и педагогических работников", - отметили в Минобороны.
В Министерстве отметили, что правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей предусматривают:
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Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Ранее этот срок составлял три месяца.
- Преподаватели будут иметь отсрочку до завершения учебного года, который длится с 1 сентября по 31 августа (если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего учреждения). Для этого они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0.75, что подтверждается учебными планами заведения.
"Важно: каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку", - отметили в министерстве.
Минобороны отметило, что изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые ранее должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца.
Отсрочка и мобилизация студентов и преподавателей
Напомним, что ранее сегодня народный депутат Роман Грищук отметил, что постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления отсрочки от призыва на военную службу, которое вступило в силу 16 января, вызвало беспокойство у представителей образовательного сообщества и народных депутатов, поскольку их трактовка может противоречить Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В частности он отметил, что по этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, но не известно, что будет с преподавателями и студентами в летние месяцы.
На это заявление отреагировали в Министерстве образования и науки Украины. Они опровергли информацию о мобилизации студентов и преподавателей, и отметили, что все противоречия в документах будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством.
Подробнее об этом вопросе, можно узнать в материале РБК-Украина.
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