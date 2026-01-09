ua en ru
Трамп о захваченном США танкере Marinera: мы взяли корабль, он уже разгружает нефть

Пятница 09 января 2026 05:51
UA EN RU
Трамп о захваченном США танкере Marinera: мы взяли корабль, он уже разгружает нефть
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выгружают нефть с российского танкера, который на днях захватили американцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В ходе беседы ведущий затронул тему Венесуэлы и последних событий связанных с ней. Отвечая на один из вопросов Трамп упомянул российский танкер.

"Вы знаете, мы перехватили российский грузовой корабль, который там шел. У него было сопровождение из российских кораблей, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть", - сказал американский лидер.

Также он подчеркнул, что США забирают нефть "на миллиарды и миллиарды долларов".

"И это будут сотни миллиардов долларов. Это будут триллионы долларов", - добавил Трамп.

В то же время глава Белого дома отказался отвечать, говорил ли он с диктатором РФ Владимиром Путиным после захвата танкера.

Кроме того, комментируя тему Венесуэлы, президент США анонсировал, что сегодня в Белом доме будет встреча с крупнейшими нефтяными компаниями, которые инвестируют в нефтяную отрасль Венесуэлы минимум 100 млн долларов.

США задержали танкеры теневого флота РФ

Напомним, 7 января американские военные задержали в Северной Атлантике российское судно Bella 1 (которое сейчас называется Marinera). Причиной задержания стало нарушений санкций США.

СМИ выяснили, что судно принадледит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

Еще через небольшой промежуток времени стало известно, что кроме танкера Marinera, США захватили в Карибском море еще один корабль из санкционного списка "теневого флота РФ" - танкер Sophia.

Известно, что оба судна в последний раз останавливались в Венесуэле и направлялись в нее.

