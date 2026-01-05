США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, - Politico

США, вероятно, могут взять Гренландию под свой контроль уже в 2026 году. Это может произойти к знаковым датам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По их мнению, такое событие может произойти накануне промежуточных выборов в США, которые пройдут 3 ноября, и к 250-й годовщине американской независимости 4 июля.

Неназванные эксперты и официальные лица рассказали изданию, что США в ближайшие месяцы "могут попытаться воспользоваться окном возможностей", чтобы установить контроль над Гренландией.

Скандальные планы США на Гренландию

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри "спецпредставителем по Гренландии".

Сам Лэндри заявил о том, что он хочет сделать Гренландию частью США.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в ответ заявил, что такое назначение подтверждает интерес США к Гренландии.

Вчера, 4 января, Трамп в очередной раз заявил о том, что США "абсолютно нужна" Гренландия. Он оправдал это тем, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая и он "нужен" США для обороны от своих соперников.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя такое заявление, подчеркнула, что США не имеют права аннексировать Гренландию.

Она призвала США прекратить угрозы в адрес Дании и народа, который очень четко заявил, что они не продаются.

Стоит заметить, что такие заявления Трампа в адрес Гренландии прозвучали сразу после того, как американские войска провели операцию в Венесуэле и захватили диктатора Николаса Мадуро.