ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, - Politico

Вашингтон, Понедельник 05 января 2026 22:19
UA EN RU
США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, - Politico Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США, вероятно, могут взять Гренландию под свой контроль уже в 2026 году. Это может произойти к знаковым датам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Неназванные эксперты и официальные лица рассказали изданию, что США в ближайшие месяцы "могут попытаться воспользоваться окном возможностей", чтобы установить контроль над Гренландией.

По их мнению, такое событие может произойти накануне промежуточных выборов в США, которые пройдут 3 ноября, и к 250-й годовщине американской независимости 4 июля.

Скандальные планы США на Гренландию

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри "спецпредставителем по Гренландии".

Сам Лэндри заявил о том, что он хочет сделать Гренландию частью США.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в ответ заявил, что такое назначение подтверждает интерес США к Гренландии.

Вчера, 4 января, Трамп в очередной раз заявил о том, что США "абсолютно нужна" Гренландия. Он оправдал это тем, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая и он "нужен" США для обороны от своих соперников.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя такое заявление, подчеркнула, что США не имеют права аннексировать Гренландию.

Она призвала США прекратить угрозы в адрес Дании и народа, который очень четко заявил, что они не продаются.

Стоит заметить, что такие заявления Трампа в адрес Гренландии прозвучали сразу после того, как американские войска провели операцию в Венесуэле и захватили диктатора Николаса Мадуро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка