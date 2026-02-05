Еще одной категории предприятий разрешили бронировать 100% работников
В Украине производители трансформаторного оборудования смогут бронировать от мобилизации 100% сотрудников. Правительство приняло соответствующее решение.
"Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - сообщила Свириденко.
По ее словам, отныне предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников.
Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной - два вместо трех.
Премьер отметила, что это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно.
Бронирование от мобилизации
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.
С 4 декабря прошлого года критически важным предприятиям разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, включая военнообязанных с нарушениями учета.
Также недавно стало известно, что работники энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будут забронированы от мобилизации.