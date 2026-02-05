Еще одной категории предприятий разрешили бронировать 100% работников

В Украине производители трансформаторного оборудования смогут бронировать от мобилизации 100% сотрудников. Правительство приняло соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - сообщила Свириденко.

По ее словам, отныне предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников.

Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной - два вместо трех.

Премьер отметила, что это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно.