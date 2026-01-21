ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Энергетики и коммунальщики, которые ликвидируют последствия ударов РФ, получат "бронь"

Среда 21 января 2026 13:50
UA EN RU
Энергетики и коммунальщики, которые ликвидируют последствия ударов РФ, получат "бронь" Фото: энергетики и коммунальщики, которые ликвидируют последствия ударов РФ, получат "бронь" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Работники энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будут забронированы от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский после энергетического селектора сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации.

"Для таких компаний уже есть решение о бронировании 100 % персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров - города имеют ресурс для привлечения людей на работу", - отметил президент.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. С начала этого отопительного сезона в стране не было ни одного дня без обстрелов энергетики.

Из-за постоянных вражеских атак в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января Россия снова атаковала украинскую энергетику. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления.

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без отопления около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Бронирование от мобилизации Война в Украине Энергетики
Новости
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка