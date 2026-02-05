ua en ru
Ще одній категорії підприємств дозволили бронювати 100% працівників

Четвер 05 лютого 2026 14:17
UA EN RU
Ще одній категорії підприємств дозволили бронювати 100% працівників Фото: виробникам трансформаторів дозволили бронювати 100% працівників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати від мобілізації 100% співробітників. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Енергетики та комунальники, які ліквідують наслідки ударів РФ, отримають "бронь"

"Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці", - повідомила Свириденко.

За її словами, відтепер підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою - два замість трьох.

Прем'єр зазначила, що це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни.

З 4 грудня минулого року критично важливим підприємствам дозволено бронювати співробітників без обмежень за кількістю, включаючи військовозобов'язаних з порушеннями обліку.

Також нещодавно стало відомо, що працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, будуть заброньовані від мобілізації.

