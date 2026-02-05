Ще одній категорії підприємств дозволили бронювати 100% працівників

В Україні виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати від мобілізації 100% співробітників. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці", - повідомила Свириденко.

За її словами, відтепер підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою - два замість трьох.

Прем'єр зазначила, що це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно.