Вірастюка знову визнали нардепом, а в Мін'юсті повідомили, хто може потрапити до списку олігархів: новини за вихідні

Верховний суд визнав законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом, у Мін'юсті назвали прізвища людей, які першими потраплять в список олігархів, Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 5-6 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом

Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом. Зокрема, Палата ВС скасувала рішення від 23 травня, в якому йшлося про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів довиборів у Раду на 87-му окрузі.

Нагадаємо, у квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

Глава Мін'юсту назвав прізвища людей, які першими потраплять до списку олігархів

В реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Закон не писався під окрему людину. Закон писався під олігархічну систему, і він має наслідки. Якщо ви не хочете потрапити до реєстру - позбудьтесь упливу на політичне життя, залишайтесь зі своїми активами, не підходьте до політики, до ЗМІ", - сказав міністр.

Російський опозиціонер Гудков покинув РФ через переслідування. Він прибув в Україну

Опозиціонер, колишній депутат Державної думи РФ Дмитро Гудков повідомив про свій від'їзд з Росії у зв'язку з кримінальним переслідуванням у справі про заподіяння майнової шкоди. Він прибув в Україну.

Гудков також повідомив, що планує дістатися до Варни, де знаходяться його батьки, а про подальші плани розповість пізніше.

Помер творець знаменитих фільмів "Міміно" і "Кін-дза-дза!"

Грузинський і радянський сценарист, драматург, режисер театру і кіно, художник і скульптор Резо Габріадзе помер в неділю, 6 червня, у віці 84 років. Він був режисером таких відомих фільмів, як "Міміно" і "Кін-дза-дза!".

Резо Габріадзе народився 29 червня 1936 року в грузинському місті Кутаїсі. Він був автором сценаріїв більш ніж 35 фільмів, серед яких "Не горюй!", "Диваки", "Незвичайна виставка", "Паспорт" і інші.

Вантажний корабель SpaceX зістикувався з МКС

Вантажний корабель Dragon американської компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Він доставив приладдя для членів екіпажу МКС.

Це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками: народилася дівчинка

Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками. 6 червня вони оголосили про народження своєї доньки Лілібет Діани Маунтбаттен-Віндзор. Про це розповів речник зіркової пари у офіційному зверненні, що було опубліковане в неділю.

Маленька Лілі зараз восьма в черзі на британський королівський трон, опісля її брата Арчі, батька, діда (принца Чарльза), дядька (принца Вільяма), двоюрідними братами і сестрою - Джорджем, Шарлоттою та Луї.

Україну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погоди

Погода в Україні на початку нового тижня буде дощовою, а також очікуються грози. Дощитиме щонайменше до четверга, 10 червня.

За прогнозом синоптиків, дощі з грозами будуть панувати у всіх областях України з 7 по 10 червня. Лише у Закарпатській області 8 та 9 червня прогнозують суху погоду.