Російський опозиціонер Гудков, який прибув в Україну, повідомив про плани дістатися Болгарії

Опозиційний політик і колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков повідомив, що виїхав з Росії в Україну. Він збирається потрапити в Болгарію.

Він підтвердив, що дійсно покинув Росію і планує дістатися до Варни, де знаходяться його батьки, а про подальші плани розповість пізніше. Гудков додав, що його рішення підтримано рідними і близькими йому людьми.