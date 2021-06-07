Російський опозиціонер Гудков, який прибув в Україну, повідомив про плани дістатися Болгарії
Опозиційний політик і колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков повідомив, що виїхав з Росії в Україну. Він збирається потрапити в Болгарію.
Про це повідомляє " РИА Новости".
Він підтвердив, що дійсно покинув Росію і планує дістатися до Варни, де знаходяться його батьки, а про подальші плани розповість пізніше.
Гудков додав, що його рішення підтримано рідними і близькими йому людьми.
Нагадаємо, на початку червня в РФ затримали політика і опозиціонера Дмитра Гудкова. Його можуть позбавити волі на 5 років за несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках.
Як писало РБК-Україна, в аеропорту Санкт-Петербурга силовики зняли з літака опозиціонера "Відкритої Росії". Ним виявився екс-виконавчий директор організації "Відкрита Росія" Андрій Півоваров.
Раніше повідомлялося, що в Росії проти Навального відкрили вже третю кримінальну справу.