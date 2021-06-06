Російський опозиціонер Гудков покинув РФ через переслідування. Він прибув в Україну
Опозиціонер, колишній депутат Державної думи РФ Дмитро Гудков повідомив про свій від'їзд з Росії у зв'язку з кримінальним переслідуванням у справі про заподіяння майнової шкоди. Він прибув в Україну.
"Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри... Моє рішення (покинути країну, - ред.) підтримано рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики", - зазначив політик.
Екс-депутат Держдуми підкреслив, що отримав попередження від декількох джерел про те, що якщо не виїде з Росії, кримінальну справу "буде продовжено аж до арешту".
Гудков пов'язує своє кримінальне переслідування з намаганням не допустити його до участі в майбутніх виборах у Держдуму.
При цьому російський "Інтерфакс" з посиланням на обізнане джерело пише, що Гудкова після від'їзду оголосять у розшук.
"Виїхавши, Гудков порушив запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, так що найближчим часом слідство може звернутися в суд і попросити замінити його на інший, аж до заочного арешту", - зазначив співрозмовник.
Джерело також повідомило, що Гудков перетнув кордон Росії та України через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Троєбортне-Бачівськ".
Нагадаємо, на початку червня у РФ затримали політика і опозиціонера Дмитра Гудкова. Його можуть позбавити волі на 5 років за несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення у 2015-2017 роках.
Як писало РБК-Україна, в аеропорту Санкт-Петербурга силовики зняли з літака опозиціонера "Відкритої Росії". Ним виявився екс-виконавчий директор організації "Відкрита Росія" Андрій Пивоваров.
Раніше повідомлялося, що в Росії проти Навального відкрили уже третю кримінальну справу.