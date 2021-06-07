Вирастюка снова признали нардепом, а в Минюсте сообщили, кто может попасть в список олигархов: новости за выходные

Верховный суд признал законным избрание Василия Вирастюка народным депутатом, в Минюсте назвал фамилии людей, которые первыми попадут в список олигархов, Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. Подробнее о том, что произошло на выходных, 5-6 мая, - в материале РБК-Украина

Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом

Большая палата Верховного суда признала законным избрание Василия Вирастюка народным депутатом. В частности, Палата ВС отменила решение от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов довыборов в Раду на 87-м округе.

Напомним, в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, признав действия комиссии противоправными.

Глава Минюста назвал фамилии людей, которые первыми попадут в список олигархов

В реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире " Свобода слова Савика Шустера".

"Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ", - сказал министр.

Российский оппозиционер Гудков покинул РФ из-за преследования. Он прибыл в Украину

Оппозиционер, бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда. Он прибыл в Украину.

Оппозиционер также сообщил, что планирует добраться до Варны, где находятся его родители, а о дальнейших планах расскажет позже.

Умер создатель знаменитых фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!"

Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер в воскресенье, 6 июня, в возрасте 84 лет. Он был режиссером таких известных фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!".

Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в грузинском городе Кутаиси. Он был автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых "Не горюй!", "Чудаки", "Необыкновенная выставка", "Паспорт" и другие.

Грузовой корабль SpaceX состыковался с МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Он доставил припасы для членов экипажа МКС.

Это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка

Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. 6 июня они объявили о рождении своей дочери Лилибет Дианы Маунтбаттен-Виндзор. Об этом рассказал представитель звездной пары в официальном обращении, опубликованном в воскресенье.

Маленькая Лили сейчас восьмая в очереди на британский королевский трон, после ее брата Арчи, отца, деда (принца Чарльза), дяди (принца Уильяма), двоюродными братьями и сестрой - Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Украину в начале недели охватят грозовые дожди: прогноз погоды

Погода в Украине в начале новой недели будет дождливой, а также ожидаются грозы. Дождливо будет минимум до четверга, 10 июня.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами будут господствовать во всех областях Украины с 7 по 10 июня. Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.