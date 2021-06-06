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Україну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погоди

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Україна, Неділя 06 червня 2021 13:02
Україну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погоди Фото: тиждень в Україні почнеться грозовими дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні на початку наступного тижня буде дощовою, а також очікуються грози. Дощитиме щонайменше до четверга, 10 червня.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, дощі з грозами будуть панувати у всіх областях України з 7 по 10 червня. Лише у Закарпатській області 8 та 9 червня прогнозують суху погоду.

Температура повітря впродовж тижня буде коливатися від +21 до +25 градусів на всій території України. Вночі термометри будуть показувати від 10 до 15 градусів вище нуля.

Україну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погоди

Україну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погодиУкраїну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погодиУкраїну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погоди

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України прогнозували надзвичайну пожежу небезпеку. Пожежі в екосистемах можуть спалахнути у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Сумській областях.

Як писало РБК-Україна злива перед вихідними спричинила потоп у Маріуполі. Вулиці та будинки міста опинилися у воді. А у Дніпрі після сильної зливи затопило майже сотню будинків.

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