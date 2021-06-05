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Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом

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Субота 05 червня 2021 15:25
Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом Фото: Суд визнав законним обрання Василя Вірастюка нардепом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом. Зокрема, Палата ВС скасувала рішення від 23 травня, в якому йшлося про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів довиборів у Раду на 87-му окрузі.

Про це йдеться в заяві на сторінці ЦВК у Facebook.

"Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 правомірні, - рішення суду. Велика Палата Верховного суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦВК, Велика палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. При цьому суд залишив у силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (і пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021).

Нагадаємо, у квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 і визнав Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив протокол у Верховному суді.

Як писало РБК-Україна, 23 травня Верховний Суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня.

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