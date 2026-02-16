Украинским беженцам можно выдохнуть: принято важное решение в Европе
Украинцы, которые находятся в Ирландии под временной защитой, получили гарантию дальнейшего легального пребывания. Власти автоматически продлили действие иммиграционных разрешений до весны 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального портала Иммиграционной службы Ирландии.
Читайте также: В ЕС выросло количество украинских беженцев: в каких странах наибольший прирост
Ирландия продлила иммиграционные разрешения для лиц со статусом временной защиты до 4 марта 2027 года.
Речь идет о документах, действительных до 4 марта 2026 года: их не нужно обновлять или подавать повторно.
Продление происходит автоматически, что обеспечивает правовую определенность для десятков тысяч граждан Украины.
Решение принято на основании позиции Министерства юстиции, внутренних дел и миграции и опубликовано на официальном портале Иммиграционной службы.
Оно распространяется не только на украинцев, но и на других бенефициаров Директивы о временной защите, включая лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны.
Какие права сохраняются
Статус временной защиты в Ирландии предусматривает легальное проживание, право на труд без отдельного разрешения, доступ к медицинской помощи, образованию и социальным услугам.
Также сохраняется возможность путешествовать по странам Европы до 90 дней в государствах, признающих этот режим.
Продление соответствует решению Совет Европейского Союза, который ранее утвердил действие Директивы о временной защите до 4 марта 2027 года для всех стран ЕС.
Параллельно на европейском уровне обсуждаются варианты дальнейшего правового статуса украинцев после завершения этого периода.
Напоминаем, что в Швейцарии рассматривается проведение референдума о введении ограничения численности населения, и в случае поддержки инициативы это может повлиять на условия пребывания украинцев. В частности, не исключается пересмотр статуса защиты "S" для уже находящихся в стране лиц, а также возможное ограничение въезда новых беженцев.
Отметим, что правительство Молдовы продлило срок действия временной защиты для граждан Украины, находящихся на территории страны, до 1 марта 2027 года. Таким образом, украинцы сохранят право легального пребывания и доступ к предусмотренным механизмам поддержки еще на установленный период.