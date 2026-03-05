В Польше массово задерживают и высылают украинцев: почему 91 человек под угрозой депортации
Польша усиливает миграционный контроль до максимума.
Как пишет РБК-Украина, о результатах операции сообщило польское издание Рolskie Radio, ссылаясь на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.
Так, во время последней общенациональной операции, к которой было привлечено более 27 тысяч офицеров, сотни иностранцев оказались за решеткой.
При этом наибольший удар пришелся на наших соотечественников: 91 украинец только за одну ночь получил решение о принудительном возвращении на родину.
Самая масштабная "зачистка" года
Операция, охватившая все воеводства Польши 2-3 марта, стала настоящим экзаменом для иностранцев. Полиция и Пограничная служба провели почти 1800 точечных проверок в местах проживания и работы мигрантов.
Интересно, что в рейдах участвовали даже элитные подразделения - Центральное бюро киберпреступности и Бюро полицейских расследований.
Силовики искали не только тех, кто скрывается от правосудия, но и тех, чье пребывание в стране давно стало нелегальным.
По словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, это была первая подобная акция в 2026 году.
W dniach 2-3 marca 2026 r. podczas ogólnopolskich działań koordynowanych przez Komendę Główną Policji zatrzymano blisko 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia.- Polska Policja (@PolskaPolicja) 4 марта 2026 года
W akcji wzięło udział 26 496 funkcjonariuszy Policji
Zatrzymano 147 obcokrajowców... pic.twitter.com/mIDBGEEJYp
В общем правоохранители задержали 1944 человека, которые скрывались от правосудия. Среди них - 147 иностранцев, которых разыскивала польская власть по ордерам на арест. При этом наибольшую группу среди задержанных составляли граждане Украины.
География задержанных иностранцев такова:
- украинцы - 91 человек (абсолютное большинство);
- грузины - 14 человек;
- белорусы - 8 человек;
- молдаване - 3 человека;
- россияне - 2 человека.
Blisko 1800 kontroli i prawie 140 zatrzymań w całej Polsce to efekt wspólnej akcji @Straz_Graniczna i @PolskaPolicja. Funkcjonariusze sprawdzili legalność pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce. Wszczęto także 130 postępowań o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu. pic.twitter.com/Tc4EDyaach- Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 4, 2026
Почему под удар попал именно 91 украинец
Статистика задержаний иностранцев показывает четкую тенденцию: украинцы составляют более 60% всех задержанных нерезидентов. Основные причины, по которым наши граждане получили штамп о депортации:
-
Нарушение сроков пребывания: Многие проигнорировали окончание срока действия виз или статуса временной защиты.
-
Нелегальная работа: Работа без официального договора остается самым быстрым способом получить депортацию во время таких рейдов.
-
Угроза безопасности: Более 20 человек из общего списка признаны представляющими угрозу общественному порядку Польши.
-
Уголовные ордера: Часть задержанных находилась в розыске за правонарушения, совершенные ранее на территории ЕС.
Что ждет задержанных
Пограничная служба Польши уже начала более 110 административных производств по выдворению.
Для большинства из 91 задержанного украинца это означает:
- немедленное аннулирование права на пребывание;
- принудительное сопровождение к границе;
- запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком от 6 месяцев до 5 лет.
Польские власти отмечают, что такие операции теперь будут регулярными. Чтобы не стать следующим, эксперты советуют украинцам срочно проверить актуальность своих документов в реестрах и избегать любых неофициальных подработок.
