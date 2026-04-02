Выплаты от ООН по-новому: кто получит 12 300 гривен и как изменились правила с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года денежная помощь от УВКБ ООН для украинцев меняется. Отныне размер выплат будет зависеть от ситуации, в которой находится домохозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УВКБ ООН .

Главное: Изменение подхода: С 1 апреля 2026 года УВКБ ООН отказывается от стандартных выплат в пользу адресной помощи.

С 1 апреля 2026 года УВКБ ООН отказывается от стандартных выплат в пользу адресной помощи. Новые суммы: Предусмотрены выплаты в 12 300 гривен (за 3 месяца) для эвакуированных и пострадавших от обстрелов.

Предусмотрены выплаты в 12 300 гривен (за 3 месяца) для эвакуированных и пострадавших от обстрелов. Приоритетные группы: Люди с поврежденным жильем, семьи погибших или раненых, эвакуированные из 50-км зоны фронта и уязвимые ВПЛ.

Люди с поврежденным жильем, семьи погибших или раненых, эвакуированные из 50-км зоны фронта и уязвимые ВПЛ. Критерии: Решение о выплате принимается после оценки финансового состояния, состава семьи и условий проживания.

Решение о выплате принимается после оценки финансового состояния, состава семьи и условий проживания. Регистрация: Процедуру проводит партнер организации - БФ "Право на Защиту".

Процедуру проводит партнер организации - БФ "Право на Защиту". Ограничения: Получить помощь можно не более двух раз в течение года; дублирование выплат от разных организаций запрещено.

Ранее действовала стандартная выплата - 10 800 гривен на человека за три месяца. Теперь подход станет более адресным. Однако теперь все будет зависеть от конкретной ситуации, в которой оказалось домохозяйство.

Сколько будут платить

После изменений предусмотрено несколько уровней помощи:

12 300 гривен за 3 месяца - для людей, которые были вынуждены эвакуироваться или покинуть дома возле линии фронта, а также для тех, кто пострадал от обстрелов;

- для людей, которые были вынуждены эвакуироваться или покинуть дома возле линии фронта, а также для тех, кто пострадал от обстрелов; 1 800 гривен в месяц - для тех, кто проживает вблизи линии фронта (пока эта программа еще не реализуется) ;

- для тех, кто проживает вблизи линии фронта ; 2 000-3 000 гривен в месяц - для уязвимых ВПЛ, которые более 6 месяцев находятся в перемещении, имеют право на государственную помощь, но не могут ее получить (эта программа также пока не предоставляется).

В то же время организация продолжит поддерживать тех, кто вернулся домой после вынужденного перемещения или выезда за границу после 24 февраля 2022 года.

Кто имеет право на помощь

После 1 апреля приоритет предоставляется таким категориям:

люди, чье жилье было повреждено или уничтожено;

семьи, которые потеряли близких из-за обстрелов;

домохозяйства, где есть раненые или те, кто нуждается в лечении в результате ракетного удара или атаки БпЛА;

эвакуированные из 50-километровой зоны от фронта или украинско-российской границы;

люди, прибывшие с временно оккупированных территорий;

уязвимые ВПЛ, которые переместились в течение последних 6 месяцев с территорий, расположенных в 50-километровой зоне от линии фронта или украинско-российской границы;

уязвимые категории украинцев, которые вернулись из-за границы в течение последнего года и непрерывно находятся в Украине не менее трех месяцев;

ВПЛ, которые вернулись домой и проживают там не менее трех месяцев.

Как определяют, кому дадут деньги

Для ВПЛ и тех, кто вернулся, проводится дополнительное оценивание. Гуманитарные организации приоритет определяют по нескольким критериям:

близость к боевым действиям или факт перемещения;

условия проживания (город или село);

количество людей в семье;

наличие уязвимых лиц (детей, людей с инвалидностью, пожилых);

финансовое состояние домохозяйства.

Окончательное решение принимается после полной процедуры регистрации, которую проводит партнер УВКБ ООН - БФ "Право на защиту".

Важные ограничения

Денежная помощь не может предоставляться дважды одновременно. Гуманитарные организации координируют выплаты, чтобы избежать дублирования.

Исключение возможно для тех, кто пострадал от обстрелов или эвакуировался. При этом установлено ограничение: одно домохозяйство может получить такую помощь не более двух раз в течение 12 месяцев.

Таким образом, новая модель предусматривает более точечную поддержку - с учетом реальных потребностей и обстоятельств каждой семьи.