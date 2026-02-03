ua en ru
Главная » Жизнь » Деньги

Как получить выплаты и продукты от ООН в 2026 году: пошаговая инструкция для украинцев

Украина, Вторник 03 февраля 2026 06:30
Как получить выплаты и продукты от ООН в 2026 году: пошаговая инструкция для украинцев Фото: ООН оказывает украинцам гуманитарную помощь (пресс-служба ВПП ООН)
Автор: Ирина Костенко

Выплаты и продуктовые наборы от ООН в 2026 году могут получить украинцы из прифронтовых регионов. Существует несколько форматов помощи.

Об этом говорится в интервью РБК-Украина с представителями Всемирной продовольственной программы ООН.

Главное:

  • Кто получает: Жители 7 прифронтовых областей и эвакуированные.
  • Денежная помощь: Выплаты 10 800 грн (разово) или 1 200 грн в месяц.
  • Продукты: Ежемесячные наборы весом 13 кг для районов, где не работают магазины.
  • Регистрация: Проводится только через местные власти и партнеров (самостоятельной онлайн-заявки не существует).

Фото: как получить помощь от ООН (инфографика РБК-Украина)

Пошаговая инструкция: Как получить помощь

Шаг 1. Проверьте регион

Помощь могут получить жители семи областей:

  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Сумской.

Шаг 2. Проверьте приоритетные категории

Из-за сокращения финансирования Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на "самых уязвимых среди самых уязвимых":

  • люди, живущие непосредственно вблизи линии фронта;
  • эвакуированные и жители транзитных центров;
  • пожилые люди и лица с инвалидностью;
  • многодетные семьи и те, кто потерял доход из-за войны.

Шаг 3. Выбор формата помощи

В зависимости от ситуации в вашем населенном пункте, назначают:

  • Денежную помощь: Если в громаде работают рынки и магазины.
  • Продуктовый набор: Если доступ к продуктам ограничен. В набор (13 кг) входят крупы, мука, макароны, консервы, масло, сахар и соль.
  • Экстренная выплата(10 800 грн) обычно начисляется после эвакуации или обстрелов, которые повредили жилье.

Важно!

Отдельной регистрации на помощь на сайте ООН нет. Регистрируют партнеры Всемирной продовольственной программы непосредственно в населенных пунктах.

