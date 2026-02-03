Как получить выплаты и продукты от ООН в 2026 году: пошаговая инструкция для украинцев
Выплаты и продуктовые наборы от ООН в 2026 году могут получить украинцы из прифронтовых регионов. Существует несколько форматов помощи.
Об этом говорится в интервью РБК-Украина с представителями Всемирной продовольственной программы ООН.
Главное:
- Кто получает: Жители 7 прифронтовых областей и эвакуированные.
- Денежная помощь: Выплаты 10 800 грн (разово) или 1 200 грн в месяц.
- Продукты: Ежемесячные наборы весом 13 кг для районов, где не работают магазины.
- Регистрация: Проводится только через местные власти и партнеров (самостоятельной онлайн-заявки не существует).
Пошаговая инструкция: Как получить помощь
Шаг 1. Проверьте регион
Помощь могут получить жители семи областей:
- Харьковской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Сумской.
Шаг 2. Проверьте приоритетные категории
Из-за сокращения финансирования Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на "самых уязвимых среди самых уязвимых":
- люди, живущие непосредственно вблизи линии фронта;
- эвакуированные и жители транзитных центров;
- пожилые люди и лица с инвалидностью;
- многодетные семьи и те, кто потерял доход из-за войны.
Шаг 3. Выбор формата помощи
В зависимости от ситуации в вашем населенном пункте, назначают:
- Денежную помощь: Если в громаде работают рынки и магазины.
- Продуктовый набор: Если доступ к продуктам ограничен. В набор (13 кг) входят крупы, мука, макароны, консервы, масло, сахар и соль.
- Экстренная выплата(10 800 грн) обычно начисляется после эвакуации или обстрелов, которые повредили жилье.
Важно!
Отдельной регистрации на помощь на сайте ООН нет. Регистрируют партнеры Всемирной продовольственной программы непосредственно в населенных пунктах.
