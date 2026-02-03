ua en ru
Деньги или продукты? В ООН объяснили, как часто украинцы могут получать помощь

Вторник 03 февраля 2026 20:29
Деньги или продукты? В ООН объяснили, как часто украинцы могут получать помощь Фото: Сколько помощи от ООН могут получить украинцы (пресс-служба ВПП ООН)
Автор: Татьяна Веремеева, Ирина Костенко

Различные форматы помощи Всемирной продовольственной программы ООН предусматривают разную периодичность и условия предоставления - в зависимости от ситуации, в которой оказался человек, и потребностей конкретной общины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель отдела связей с общественностью Всемирной продовольственной программы ООН Антуан Валлас.

Читайте также: В ООН назвали критерии помощи украинцам

Какую помощь и как часто предоставляет ВПП ООН

По его словам, пятидневные продуктовые наборы являются разовой экстренной помощью. Их обычно предоставляют во время эвакуации или в транзитных центрах. Параллельно таких людей регистрируют для получения денежной поддержки.

Для прифронтовых громад ВПП доставляет ежемесячные продуктовые наборы весом 13 кг. Их распределяют ориентировочно раз в месяц - в зависимости от ситуации с безопасностью и имеющегося финансирования. Такой набор покрывает около 60% среднемесячной потребности человека в калориях и обеспечивает базовый питательный баланс за счет продуктов длительного хранения.

Также ВПП предоставляет денежную помощь, которая может выплачиваться несколько месяцев подряд. Например:

  • после обстрелов, которые повредили жилье, или во время эвакуации выплачивается многоцелевая денежная помощь в размере 10 800 гривен на человека;
  • для жителей районов вблизи линии фронта, где работают рынки, действует программа ежемесячной поддержки в размере 1 200 гривен.

Деньги или продукты? В ООН объяснили, как часто украинцы могут получать помощь
На какую помощь от ООН могут рассчитывать украинцы (инфографика: РБК-Украина)

Как контролируют распределение помощи

Антуан Валлас отметил, что ВПП ООН работает по прозрачным критериям отбора получателей и имеет многоуровневую систему контроля, чтобы помощь доходила именно до тех, кто в ней нуждается.

На местах организация сотрудничает с локальными гуманитарными партнерами, которые отвечают за регистрацию, логистику и распределение помощи. Они проверяют документы и соответствие критериям уязвимости.

Отдельно ВПП просматривает списки получателей и сверяет данные с другими гуманитарными организациями, чтобы избежать дублирования. Также мониторинговые команды регулярно выезжают в громады, наблюдают за процессом распределения и собирают обратную связь от людей.

Кроме того, в организации действует бесплатная горячая линия, куда можно обратиться с жалобами или сообщить о возможных нарушениях при оказании помощи.

Ранее РБК-Украина писало, кого относят к приоритетным категориям и что регистрация на помощь происходит только через местные власти и партнеров, а не онлайн самостоятельно.

Также мы рассказывали, что входит в продуктовые наборы от ООН для украинцев.

