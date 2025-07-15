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Билеты на поезда в Польшу: когда открывается продажа и где их купить

Вторник 15 июля 2025 13:06
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Билеты на поезда в Польшу: когда открывается продажа и где их купить Фото: Как купить билет на поезд в Польшу (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из Украины в Польшу ежедневно курсируют прямые поезда из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья и Черновцов. Билеты на эти рейсы можно приобрести онлайн или в кассах.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Когда и где можно купить билеты

Продажа билетов на поезда в Польшу и в обратном направлении открывается за 20 суток до даты отправления в 9:00. В компании обращают внимание на то, что иногда продажа может быть временно закрыта из-за корректировки графика.

Где купить билеты:

  • официальный сайт "Укрзализныци";
  • мобильное приложение "Укрзализныци";
  • железнодорожные кассы;
  • международные системы бронирования (например, PKP Intercity, ÖBB и т.д.).

Какие поезда курсируют в Польшу

Вот полный список поездов, соединяющих украинские города с польскими:

  • № 67 Киев - Варшава Всходня;
  • № 19 Киев - Хелм;
  • № 93 Харьков - Хелм;
  • № 23 Киев - Хелм;
  • № 119 Днепр - Киев - Хелм;
  • № 715 Киев - Львов - Перемышль;
  • № 51/36 Одесса - Киев - Перемышль;
  • № 705 Киев - Львов - Перемышль;
  • № 31 Запорожье - Днепр - Перемышль;
  • № 89/73 Харьков - Киев - Перемышль;
  • № 32 Запорожье - Львов - Перемышль;
  • № 866/765 Черновцы - Рава-Русская - Варшава Всходня;
  • № 867/767 Львов - Рава-Русская - Варшава Всходня.

Обновленный электронный билет

С мая 2025 года Укрзализныця ввела новый формат электронного билета для поездок в Польшу. Новый бланк действует на все рейсы с 14 мая. Он удобен в использовании и соответствует международным стандартам.

Ранее такие бланки были внедрены для направлений в Австрию, Венгрию и Словакию.

Что стоит учесть

Рейсы часто высокозагруженные, особенно летом - старайтесь купить билеты сразу после открытия продаж.

На границе осуществляют паспортный контроль.

Стоимость зависит от маршрута, класса вагона и даты выезда.

Напомним, что в приложении "Укрзализныци" доступна функция автоматического мониторинга и выкупа билетов. Пассажиры могут отслеживать наличие мест по маршруту или конкретному рейсу, а также настроить автоматическую покупку билетов. Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис" и оплатить заказ заранее. Функция не работает для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и Киев - Вена, но доступны оповещения о старте продаж.

Также РБК-Украина рассказывало, что во время пересечения границы с Польшей действуют жесткие таможенные правила. Запрещено ввозить мясо, молочные изделия, наркотики, оружие, отдельные лекарства и антиквариат без документов. Другие товары - алкоголь, техника, продукты - разрешены только с ограничениями. За нарушение предусмотрены штрафы, конфискация или уголовная ответственность.

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Укрзализныця Польша
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