Билеты на поезда в Польшу: когда открывается продажа и где их купить

Из Украины в Польшу ежедневно курсируют прямые поезда из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья и Черновцов. Билеты на эти рейсы можно приобрести онлайн или в кассах.

Когда и где можно купить билеты

Продажа билетов на поезда в Польшу и в обратном направлении открывается за 20 суток до даты отправления в 9:00. В компании обращают внимание на то, что иногда продажа может быть временно закрыта из-за корректировки графика.

Где купить билеты:

официальный сайт "Укрзализныци";

мобильное приложение "Укрзализныци";

железнодорожные кассы;

международные системы бронирования (например, PKP Intercity, ÖBB и т.д.).

Какие поезда курсируют в Польшу

Вот полный список поездов, соединяющих украинские города с польскими:

№ 67 Киев - Варшава Всходня;

№ 19 Киев - Хелм;

№ 93 Харьков - Хелм;

№ 23 Киев - Хелм;

№ 119 Днепр - Киев - Хелм;

№ 715 Киев - Львов - Перемышль;

№ 51/36 Одесса - Киев - Перемышль;

№ 705 Киев - Львов - Перемышль;

№ 31 Запорожье - Днепр - Перемышль;

№ 89/73 Харьков - Киев - Перемышль;

№ 32 Запорожье - Львов - Перемышль;

№ 866/765 Черновцы - Рава-Русская - Варшава Всходня;

№ 867/767 Львов - Рава-Русская - Варшава Всходня.

Обновленный электронный билет

С мая 2025 года Укрзализныця ввела новый формат электронного билета для поездок в Польшу. Новый бланк действует на все рейсы с 14 мая. Он удобен в использовании и соответствует международным стандартам.

Ранее такие бланки были внедрены для направлений в Австрию, Венгрию и Словакию.

Что стоит учесть

Рейсы часто высокозагруженные, особенно летом - старайтесь купить билеты сразу после открытия продаж.

На границе осуществляют паспортный контроль.

Стоимость зависит от маршрута, класса вагона и даты выезда.