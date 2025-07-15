Билеты на поезда в Польшу: когда открывается продажа и где их купить
Из Украины в Польшу ежедневно курсируют прямые поезда из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья и Черновцов. Билеты на эти рейсы можно приобрести онлайн или в кассах.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Когда и где можно купить билеты
Продажа билетов на поезда в Польшу и в обратном направлении открывается за 20 суток до даты отправления в 9:00. В компании обращают внимание на то, что иногда продажа может быть временно закрыта из-за корректировки графика.
Где купить билеты:
- официальный сайт "Укрзализныци";
- мобильное приложение "Укрзализныци";
- железнодорожные кассы;
- международные системы бронирования (например, PKP Intercity, ÖBB и т.д.).
Какие поезда курсируют в Польшу
Вот полный список поездов, соединяющих украинские города с польскими:
- № 67 Киев - Варшава Всходня;
- № 19 Киев - Хелм;
- № 93 Харьков - Хелм;
- № 23 Киев - Хелм;
- № 119 Днепр - Киев - Хелм;
- № 715 Киев - Львов - Перемышль;
- № 51/36 Одесса - Киев - Перемышль;
- № 705 Киев - Львов - Перемышль;
- № 31 Запорожье - Днепр - Перемышль;
- № 89/73 Харьков - Киев - Перемышль;
- № 32 Запорожье - Львов - Перемышль;
- № 866/765 Черновцы - Рава-Русская - Варшава Всходня;
- № 867/767 Львов - Рава-Русская - Варшава Всходня.
Обновленный электронный билет
С мая 2025 года Укрзализныця ввела новый формат электронного билета для поездок в Польшу. Новый бланк действует на все рейсы с 14 мая. Он удобен в использовании и соответствует международным стандартам.
Ранее такие бланки были внедрены для направлений в Австрию, Венгрию и Словакию.
Что стоит учесть
Рейсы часто высокозагруженные, особенно летом - старайтесь купить билеты сразу после открытия продаж.
На границе осуществляют паспортный контроль.
Стоимость зависит от маршрута, класса вагона и даты выезда.
Напомним, что в приложении "Укрзализныци" доступна функция автоматического мониторинга и выкупа билетов. Пассажиры могут отслеживать наличие мест по маршруту или конкретному рейсу, а также настроить автоматическую покупку билетов. Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис" и оплатить заказ заранее. Функция не работает для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и Киев - Вена, но доступны оповещения о старте продаж.
Также РБК-Украина рассказывало, что во время пересечения границы с Польшей действуют жесткие таможенные правила. Запрещено ввозить мясо, молочные изделия, наркотики, оружие, отдельные лекарства и антиквариат без документов. Другие товары - алкоголь, техника, продукты - разрешены только с ограничениями. За нарушение предусмотрены штрафы, конфискация или уголовная ответственность.
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