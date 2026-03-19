Выплаты бизнесу увеличиваются: кто и как может получить до 30 миллионов за поврежденное имущество

Правительство расширяет программу страхования военных рисков для предпринимателей. Компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество - существенно увеличивают, а некоторые важные правила - обновляют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
Главное:
Глава КМУ рассказала, что правительство продолжает совершенствовать инструменты поддержки, учитывая обратную связь и реальные потребности бизнеса.
Так, по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах:
Кроме того, по направлению компенсации страховой премии (для остальной территории страны):
"С начала действия программы, с 1 января 2026 года, уже есть первые результаты", - поделилась Свириденко.
Так, по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявления, из которых 20 - уже подтверждено на 166,5 млн гривен.
Между тем по направлению компенсации страховой премии - подано 21 заявление.
Участниками программы частичной компенсации стоимости имущества могут стать:
То есть программа направлена на то, чтобы субъект хозяйствования мог заранее приобщиться к механизму частичной компенсации возможных будущих убытков.
Подать заявление об участии в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества предприниматели могут онлайн (удаленно) - по соответствующей ссылке.
Важно помнить также, что участие в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества:
Программа частичной компенсации стоимости имущества распространяется:
При условии, что они принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и используются им при осуществлении основной деятельности (или использовались до повреждения/уничтожения).
Кроме того, программа распространяется на производственное оборудование:
Если они принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и используются (использовались до повреждения/ уничтожения) им в основной деятельности при выполнении работ, изготовлении продукции или предоставлении услуг.
Программа распространяется на имущество субъектов хозяйствования, расположенное на территориях повышенного военного риска, определенных правительством:
За исключением временно оккупированных территорий.
Получить компенсацию за повреждение или уничтожение имущества предприниматели могут тогда, когда оно пострадало в результате военных рисков:
