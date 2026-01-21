ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Польша меняет правила для украинцев: что будет с медициной, выплатами и бизнесом

Среда 21 января 2026 11:41
UA EN RU
Польша меняет правила для украинцев: что будет с медициной, выплатами и бизнесом Фото: Беженцы из Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство Польши приняло изменения в специальный закон о помощи украинцам, постепенно отказываясь от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета министров Польши.

Новые правила предусматривают переход к системным нормам, которые будут действовать для всех иностранцев.

Почему Польша меняет подход

Как пояснил представитель правительства Адам Шляпка, большинство украинцев, которые сейчас проживают в Польше, работают, а их дети учатся в школах. Поэтому государство считает возможным постепенно отменить чрезвычайные правила и перейти от временных механизмов к системным.

По его словам, новые положения дают украинцам возможность оформлять временное или постоянное проживание на общих основаниях.

Что изменится для украинцев

Законопроект предусматривает создание единой системы временной защиты для всех иностранцев в ЕС, независимо от гражданства. В то же время часть действующих норм для украинцев сохранят и перенесут в системное законодательство.

В частности:

  • PESEL UKR и в дальнейшем будет подтверждать легальное пребывание в Польше;
  • бумажные сертификаты заменят электронной карточкой DIIA;
  • подтверждать личность и адрес проживания можно будет через приложение mObywatel.

Также продлевается срок легального пребывания украинцев и лиц, которым разрешения на проживание были продлены из-за войны. Подать заявления на легализацию можно будет до 4 марта 2027 года.

Важное условие по PESEL UKR

Одним из ключевых изменений является правило, по которому непредставление заявления на получение PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу будет приводить к потере временной защиты. Отсутствие регистрации будет рассматриваться как неявный отказ от этого статуса.

Медицинская помощь и соцвыплаты

Социальная и медицинская поддержка для украинцев будет ограничена:

  • полный доступ к медицинской помощи будут иметь несовершеннолетние, работающие лица и жители центров коллективного проживания;
  • неработающие украинцы будут получать медицинскую помощь на уровне других иностранцев без работы;
  • жилье и питание от государства будут предоставляться только уязвимым категориям (пожилые люди, лица с инвалидностью и т.д.).

Бизнес в Польше

Украинцы больше не смогут открывать бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши. В то же время предприятия, созданные по спецзакону, смогут продолжать работу до завершения срока легального пребывания, при условии соответствия другим требованиям законодательства.

Когда вступят в силу изменения

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2026 года. До этого времени будут действовать переходные положения, в частности относительно выплат, документов, образовательных программ и профессиональных прав.

Также до конца учебного года 2025-2026 в школах сохранят дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы и упрощенные правила привлечения педагогов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Польша готовит законодательные изменения в отношении автомобилей с украинскими номерами, которые длительное время находятся в стране. Власти рассматривают обязательный техосмотр и возможную перерегистрацию таких авто, чтобы устранить правовой пробел и выровнять условия для водителей.

Также мы писали о планах Польши упростить получение помощи "800 плюс" - власти хотят отменить ежегодную подачу заявлений и ввести автоматическое возобновление выплат для родителей и опекунов. Новые правила могут заработать с 2027 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка