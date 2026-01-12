ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Новые ограничения для украинцев: в Польше хотят изменить правила трудоустройства

Понедельник 12 января 2026 12:47
UA EN RU
Новые ограничения для украинцев: в Польше хотят изменить правила трудоустройства Фото: Украинцы в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство Польши подготовило законопроект, который предусматривает постепенную отмену отдельных положений специального закона о помощи гражданам Украины. Предложенные изменения могут усложнить трудоустройство почти миллиона украинцев и негативно повлиять на польский рынок труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

В Konfederacja Lewiatan (крупнейшая организация работодателей в Польше, - ред.) отмечают, что тема новых правил пребывания украинцев в Польше является особенно чувствительной, ведь с 5 марта граждане Украины, которые получили в стране временную защиту, потеряют специальные льготы, действовавшие после начала полномасштабной войны.

Что предлагает польское правительство

29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства Польши был обнародован законопроект № UD345. Документ предусматривает поэтапную отмену положений спецзакона о помощи гражданам Украины и существенные изменения правил трудоустройства иностранцев.

В то же время представительские организации работодателей, по их словам, не были привлечены к публичным консультациям при подготовке документа.

Беспокойство работодателей

Эксперт по вопросам занятости Konfederacja Lewiatan Надежда Винярская отметила, что отсутствие социальных партнеров в законодательном процессе нарушает принципы социального диалога и надлежащей законодательной практики.

"Проект касается ключевых норм для функционирования рынка труда и легальности трудоустройства иностранцев, поэтому его принятие без консультаций является серьезной проблемой", - отметила она.

Ограничения для украинцев

Наиболее противоречивым предложением законопроекта является ограничение упрощенной процедуры трудоустройства украинцев. Согласно документу, возможность работы на основании уведомления о поручении работы оставят только для тех граждан Украины, которые пользуются временной защитой.

По словам эксперта, это может привести к организационному хаосу в компаниях, поскольку работодателям придется проверять правовой статус каждого иностранного работника. Также возрастет риск ошибок при легализации занятости.

"Упрощенная процедура была одним из самых эффективных инструментов для бизнеса, особенно в отраслях с острым дефицитом кадров", - пояснила Винярская.

Проблемы с легализацией проживания

Законопроект также предлагает сохранить остановку сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года. В Konfederacja Lewiatan считают, что это фактически парализует рассмотрение дел, лишает иностранцев правовой определенности и создает дополнительные риски для работодателей.

Сейчас процедура легализации проживания в Польше длится в среднем более года, а правовой статус иностранцев в этот период остается неопределенным, что повышает риск нелегального трудоустройства.

Чего требует бизнес

Konfederacja Lewiatan призывает польские власти прекратить практику остановки административных производств и сохранить возможность трудоустройства граждан Украины по упрощенной процедуре независимо от оснований их пребывания.

Если же ограничения все-таки останутся, работодатели настаивают на отсрочке их введения как минимум до марта 2027 года, чтобы бизнес и работники имели время адаптироваться к новым правилам и избежать правового вакуума.

Напомним, Польша с 1 января 2026 года повышает консульские сборы на 25-30%. Рост объясняют инфляцией и подорожанием работы консульств. Подорожали, в частности, паспортные, визовые и нотариальные услуги, включая оформление временных паспортов и рассмотрение визовых заявлений.

РБК-Украина также рассказывало о резком падении поддержки украинских беженцев в Польше. Опрос CBOS показал, что 48% поляков поддерживают прием украинцев, а 46% - против, что является самым низким уровнем за более чем десять лет. Также исследование зафиксировало рост запроса на скорейшее завершение войны, даже ценой территориальных потерь Украины, и существенные различия во взглядах в зависимости от доходов, образования, места жительства и политических симпатий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Работа в Польше
Новости
Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди
Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году