Польша упростит выплаты "800 плюс": что изменится для украинцев

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши инициирует изменения в закон о государственной помощи "800 плюс", которые должны существенно упростить процедуру получения выплат для родителей и опекунов детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Что планируют изменить

Сейчас получатели помощи "800 плюс" обязаны ежегодно подавать заявление на назначение выплат. Для непрерывного начисления это нужно сделать в период с 15 февраля по 30 апреля. Подача заявления после этого срока может привести к задержкам или потере компенсации за предыдущие месяцы.

Министерство предлагает отменить требование ежегодной подачи заявлений. Вместо этого планируют ввести механизм автоматического возобновления права на выплату помощи на следующие периоды.

Как указано в обосновании, цель изменений - "упростить и упорядочить процесс назначения пособия по уходу за ребенком" и уменьшить бюрократическую нагрузку на семьи.

Как будет работать автоматическое возобновление

Автоматическое продление выплат будет базироваться на данных, которые уже есть в ZUS. Если семейная ситуация получателей не меняется, выплаты будут продолжаться без подачи нового заявления.

В то же время родители или опекуны смогут обновлять информацию в случае изменений - например, состава семьи или других обстоятельств, влияющих на право на помощь.

Когда могут заработать новые правила

Министерство предлагает принять законопроект во второй половине 2026 года. В таком случае обновленные правила, вероятно, вступят в силу с 2027 года.

Программа "800 плюс" предусматривает ежемесячную государственную выплату на ребенка и является одной из ключевых социальных программ поддержки семей в Польше.