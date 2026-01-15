ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Польша упростит выплаты "800 плюс": что изменится для украинцев

Четверг 15 января 2026 15:59
UA EN RU
Польша упростит выплаты "800 плюс": что изменится для украинцев Фото: Беженцы из Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши инициирует изменения в закон о государственной помощи "800 плюс", которые должны существенно упростить процедуру получения выплат для родителей и опекунов детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Что планируют изменить

Сейчас получатели помощи "800 плюс" обязаны ежегодно подавать заявление на назначение выплат. Для непрерывного начисления это нужно сделать в период с 15 февраля по 30 апреля. Подача заявления после этого срока может привести к задержкам или потере компенсации за предыдущие месяцы.

Министерство предлагает отменить требование ежегодной подачи заявлений. Вместо этого планируют ввести механизм автоматического возобновления права на выплату помощи на следующие периоды.

Как указано в обосновании, цель изменений - "упростить и упорядочить процесс назначения пособия по уходу за ребенком" и уменьшить бюрократическую нагрузку на семьи.

Как будет работать автоматическое возобновление

Автоматическое продление выплат будет базироваться на данных, которые уже есть в ZUS. Если семейная ситуация получателей не меняется, выплаты будут продолжаться без подачи нового заявления.

В то же время родители или опекуны смогут обновлять информацию в случае изменений - например, состава семьи или других обстоятельств, влияющих на право на помощь.

Когда могут заработать новые правила

Министерство предлагает принять законопроект во второй половине 2026 года. В таком случае обновленные правила, вероятно, вступят в силу с 2027 года.

Программа "800 плюс" предусматривает ежемесячную государственную выплату на ребенка и является одной из ключевых социальных программ поддержки семей в Польше.

Ранее РБК-Украина сообщало, что выплата помощи "800 плюс" в Польше не всегда осуществляется в полном объеме. В частности, средства могут распределяться между родителями поровну в случае совместной опеки или вообще не начисляться при отдельных обстоятельствах. Речь идет, в частности, о случаях, когда ребенок до 18 лет женился, находится в учреждении с круглосуточным содержанием или семья уже получает аналогичную социальную помощь из-за рубежа.

Кроме того, РБК-Украина писало, что с февраля 2026 года Польша ужесточает требования к получателям "800 плюс" среди украинцев. ZUS ежемесячно будет проверять наличие официальной работы у родителей и посещение детьми польских учебных заведений. В случае отсутствия трудоустройства выплаты могут быть приостановлены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Выплаты Дети
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП