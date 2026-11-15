Потеря жилья из-за обстрела: сколько денег нужно на первый месяц

После разрушения квартиры из-за российских обстрелов человеку может понадобиться 68 тысяч гривен на первый месяц жизни, а семье с ребенком - до 120 тысяч гривен. В эту сумму входят аренда жилья, покупка необходимых вещей, питание и транспорт.

Об этом РБК-Украина рассказала менторша по финансовому мышлению Елена Шепель.

Потеря жилья из-за войны

По ее словам, после потери жилья человек сталкивается сразу с несколькими категориями расходов. Причем многие из них нужно покрыть в течение первых дней, когда времени на поиск более выгодных предложений почти нет.

"Для многих людей одна из самых опасных финансовых ситуаций - не какой-то непредсказуемый большой расход, а необходимость оплачивать многие вещи одновременно. И именно так происходит после потери жилья", - объясняет Шепель.

Сколько стоит временное жилье

Одна из самых больших статей неотложных расходов после разрушения квартиры - аренда другого жилья. Людям приходится искать жилье срочно, поэтому у них не всегда есть возможность сравнить предложения и выбрать самый дешевый вариант.

По данным рынка недвижимости, в октябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры стоила около 17 тысяч гривен в месяц, а двухкомнатной - примерно 25 тысяч гривен.

К этой сумме нужно добавить гарантийный депозит, часто равный месячной арендной плате. Также могут потребоваться деньги на услуги риелтора.

Примерные расходы: 17-50 тысяч гривен.

Сколько стоит переезд

После потери жилья приходится заново покупать вещи, обычно имеющиеся в каждой квартире: постельное белье, полотенца, посуда, зарядные устройства, средства гигиены и одежда.

Отдельно нужно учесть затраты на перевозку уцелевших вещей. Для этого могут потребоваться автомобиль, грузчики и упаковочные материалы.

По оценке Елены Шепель, минимальный набор одежды, обуви, средств гигиены и бытовых вещей для одного человека будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен. Для семьи с ребенком эта сумма может возрасти до 15-25 тысяч гривен.

Примерные расходы: 10-25 тысяч гривен.

Питание и транспорт

В первые дни после разрушения жилища люди не всегда могут готовить дома. Поэтому им приходится покупать готовую еду, посещать кафе или заказывать доставку.

По расчетам эксперта, на питание одного человека в таком формате нужно 2-3 тысячи гривен. Если семья потеряла все домашние запасы продуктов, придется заново покупать базовый набор продуктов.

Дополнительные расходы появляются и на транспорте. К примеру, если временное жилье расположено далеко от работы или школы, семье придется больше тратить на общественный транспорт, горючее или такси.

В первый месяц транспортные расходы семьи могут составлять от 5 до 8 тысяч гривен.

Примерные расходы: 10-25 тысяч гривен.

Сколько нужно на первые 30 дней

Елена Шепель привела два примера расчета - для одного человека и семьи с ребенком.

Для одного человека:

аренда квартиры - 17 000 грн;

гарантийный депозит - 17 000 грн;

перевозка вещей - 3 000 грн;

покупка предметов первой потребности - 9 000 грн;

питание - 9 000 грн;

дополнительные транспортные расходы - 3 000 грн;

расходы, связанные с поврежденным жильем, - 5 000 грн;

непредвиденные расходы - 5 000 грн.

Итого - 68 тысяч гривен.

Для семьи с ребенком:

аренда двухкомнатной квартиры - 25 000 грн;

гарантийный депозит - 25 000 грн;

перевозка вещей - 5 000 грн;

покупка предметов первой потребности - 22 000 грн;

питание на троих - 19 000 грн;

дополнительные транспортные расходы - 6 000 грн;

непредвиденные расходы - 8 000 грн;

расходы, связанные с поврежденным жильем, - 10 000 грн.

Итого - 120 тысяч гривен.

Как подготовить финансовую подушку

По словам Шепель, финансовый резерв во время войны нужен не только в случае потери работы. Он может помочь покрыть срочные расходы после разрушения жилья.

Финансовые консультанты рекомендуют иметь сбережения не менее 3-6 месяцев обязательных расходов.

Например, если семья тратит 40 тысяч гривен в месяц, резерв на полгода составит 240 тысяч гривен. В то же время, по приведенным расчетам, только первые 30 дней после потери жилья могут стоить семье из трех человек 120 тысяч гривен.

То есть половину такого резерва придется потратить уже через первый месяц.

Эксперт также советует позаботиться о нескольких вещах:

Обеспечить доступ к деньгам. Часть финансового резерва следует хранить наличными, а часть - на банковских счетах. Эти средства должны быть доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Сделайте цифровые копии документов. Следует сохранить копии паспорта, документов на недвижимость, страховых полисов и медицинских документов.

Проверить условия страхования жилья. Стандартный страховой полис не всегда покрывает ущерб, причиненный в результате боевых действий.

На какую помощь можно рассчитывать

Часть расходов после разрушения жилья можно покрыть посредством государственных программ и гуманитарной поддержки.

Среди доступных инструментов:

"єВідновлення". Программа предусматривает компенсацию за поврежденное жилье и жилищные сертификаты для приобретения нового дома в случае уничтожения недвижимости.

"єОселя". Льготная ипотека доступна, в частности, для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц и граждан, чье жилье уничтожено. В определенных условиях государство может компенсировать до 70% первого взноса.

Гуманитарная помощь. Пострадавшие семьи могут обращаться за экстренными выплатами от международных организаций, благотворительных фондов и единовременной материальной помощи из местных бюджетов.

Получить консультацию по государственным выплатам, гуманитарной помощи и алгоритму действий в своем регионе можно в Правительственном контактном центре по номеру 1545.