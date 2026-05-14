До 45 тысяч гривен: в Киеве упростили выплаты для раненых бойцов и студентов-защитников
В столице власти цифровизировали процесс подачи заявлений на получение городской денежной помощи. Теперь защитники и защитницы Украины могут оформить выплаты через Портал услуг Киева без лишней бюрократии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
- Выплаты за ранения: бойцы могут получить 45 тысяч гривен онлайн.
- Помощь студентам: для военных, которые учатся, предусмотрено до 25 тысяч гривен.
- Формат: подача заявления осуществляется дистанционно через электронную форму с подписью КЭП.
- Сроки: решение о предоставлении помощи принимается в течение 30 дней.
Выплаты за ранения: кто и как может получить
Подать онлайн-заявление на денежную помощь могут военные, которые получили ранения на территории ведения боевых действий после 24 сентября 2024 года.
Сумма одноразовой выплаты составляет 45 тысяч гривен. Важно, что в случае повторного ранения заявление можно подать еще раз.
Процедура оформления:
- Авторизоваться на Портале услуг Киева.
- Заполнить онлайн-форму и добавить необходимые документы.
- Подписать заявление электронной подписью.
Средства поступают непосредственно на социальный банковский счет заявителя. По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, такой шаг позволяет избежать сложных процедур в период, когда люди проходят непростой этап реабилитации.
Поддержка студентов-защитников
Новый сервис также доступен для военных, которые получают высшее образование на дневной или заочной форме обучения. Максимальный размер помощи составляет до 25 тысяч гривен. Выплата предоставляется один раз в год для покрытия расходов на обучение в 2026-2027 учебном году.
После заполнения электронной формы на портале и загрузки документов, заявление поступает на рассмотрение в Департамент социальной и ветеранской политики.
Цифровизация без барьеров
Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, расширение возможностей портала - это часть стратегии создания понятной системы взаимодействия киевлян с городом.
Главная цель - обеспечить получение поддержки в "несколько кликов" без дополнительных барьеров.
