У Києві змінили порядок надання щомісячної матеріальної допомоги мешканцям, які змушені були тимчасово залишити власне житло через пошкодження або руйнування внаслідок атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про яку виплату для мешканців Києва йдеться

У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА розповіли, що в Києві оновили порядок надання щомісячної адресної матеріальної допомоги мешканцям, які через пошкодження або руйнування житла внаслідок російських атак були змушені:

тимчасово відселитися;

орендувати інше житло.

Повідомляється, що ця виплата:

є додатковою безповоротною допомогою в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам";

становить 20 000 гривень.

"Нині таку підтримку отримують близько 1 700 киян", - уточнили в КМДА.

Що саме змінилось для постраждалих від атак РФ киян

Громадянам пояснили, що відтепер допомогу будуть надавати не лише впродовж перших 12 місяців, а впродовж усього періоду - допоки зберігаються обставини, через які людина не може повернутися до свого житла.

Ті з мешканців Києва, кому виплату припинили після завершення 12-місячного строку, можуть звернутися для її поновлення - якщо помешкання:

досі не відновлене;

лишається непридатним для проживання.

Як оформити допомогу вперше та які документи потрібні

Для первинного призначення допомоги власник житла або один із співвласників (за згодою інших) має подати заяву до районної в місті Києві державної адміністрації.

Це також може зробити законний представник або уповноважена особа.

До заяви необхідно додати такі документи:

копію паспорта громадянина України або посвідки на тимчасове проживання;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (для людей, які відмовилися від його отримання з релігійних переконань, - відповідну відмітку в паспорті);

письмову згоду співвласників пошкодженого або зруйнованого житла - щодо визначення одержувача допомоги;

копію акта або витягу з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (що підтверджує пошкодження або руйнування житла внаслідок російської агресії та заходи з ліквідації їх наслідків);

копію довідки організації, яка обслуговує або управляє житловим фондом (ОСББ, житлово-будівельного кооперативу, органу самоорганізації населення тощо) - про непридатність будинку або квартири для проживання;

копію документа або інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - що підтверджує право власності або співвласності на пошкоджене чи зруйноване житло (як виняток, можна надати ордер, виданий виконавчим органом місцевої ради на підставі рішення про надання житлового приміщення в будинку громадського або державного житлового фонду);

номер банківського рахунку за стандартом IBAN - якщо допомогу потрібно перераховувати не на "Картку киянина".

"Якщо документи подає законний представник або уповноважена особа, додатково необхідно надати її паспорт і документ, що підтверджує відповідні повноваження", - уточнили в КМДА.

Зазначається, що в цілому заяву та документи для первинного призначення допомоги можна:

або подати особисто;

або надіслати поштою - до районної державної адміністрації, районного ЦНАПу.

Як поновити виплати, якщо їх скасували після 12 місяців

У Департаменті повідомили, що кияни, яким виплату припинили після завершення 12 місяців, можуть звернутися для її поновлення (якщо житло досі непридатне для проживання).

Для цього потрібно подати до районної державної адміністрації заяву про поновлення виплати та додати:

копію акта або витягу з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (щодо пошкодження або руйнування житла внаслідок російської агресії та заходів із ліквідації їхніх наслідків);

копію довідки організації, яка обслуговує або управляє житловим фондом (ОСББ, житлово-будівельного кооперативу, органу самоорганізації населення тощо) - про те, що будинок або квартира залишаються непридатними для проживання.

В яких випадках виплати киянам можуть припинити

За даними КМДА, виплату щомісячної матеріальної допомоги можуть припинити, зокрема, в таких випадках:

смерті людини, якій призначено допомогу;

відновлення пошкодженого житла до стану, придатного для проживання;

отримання житлового сертифіката за програмою "єВідновлення" та набуття права власності або користування іншим житлом, придатним для проживання;

придбання житла в Києві;

використання права на отримання соціального житла;

виїзду людини за межі України;

перебування на повному державному утриманні.

Де отримати консультацію щодо призначення або поновлення виплат

Насамкінець у КМДА зауважили, що за консультацією щодо призначення або поновлення щомісячної матеріальної допомоги можна звернутися до управління соціальної та ветеранської політики районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, громадянам надали контакти районних управлінь соціальної та ветеранської політики (зауваживши, що фахівці можуть не брати слухавку під час повітряної тривоги):