Куда киевлянам обращаться после ударов: жилье, гуманитарная помощь, официальные контакты
В столице напомнили, что после каждой атаки со стороны России жители должны знать, где получить помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
По его словам, гуманитарные штабы, местные власти, органы соцзащиты скоординированы и готовы оказать помощь каждой семье, пострадавшей от российской агрессии. Люди в чрезвычайных ситуациях должны знать, куда обращаться за помощью.
Куда обращаться после атак по Киеву
Гуманитарный штаб, который разворачивается рядом с местом происшествия. Контакты - на локации и на ресурсах местной власти.
Здесь помогут с:
- гуманитарной и психологической поддержкой,
- оформлением компенсаций,
- временным расселением,
- юридической поддержкой,
- восстановлением документов,
- доступом к жилью,
- хранением личных вещей.
Горячая линия местной власти. Номера телефонов дежурных доступны на сайтах горсовета или РГА.
Районные администрации и горсовет. Можно обращаться непосредственно по месту жительства.
Органы соцзащиты населения. Адреса и телефоны можно найти на официальных ресурсах власти.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине переселенцы могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье через программу "еВідновлення". За месяц более 1500 семей уже стали владельцами новых домов. Компенсацию могут получить ВПЛ при условии, что уничтоженное жилье было единственным и расположено на подконтрольной территории. Заявку можно подать через "Дію" или ЦПАУ.
Также мы писали, что украинцы могут бронировать сертификаты на компенсацию за разрушенное жилье не только в приложении, но и на портале "Дія". Услуга стала доступной даже без РНОКПП или через уполномоченных лиц. Сертификат позволяет приобрести новое жилье. Приоритет имеют военные, люди с инвалидностью и многодетные семьи.
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