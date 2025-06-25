Куда киевлянам обращаться после ударов: жилье, гуманитарная помощь, официальные контакты

В столице напомнили, что после каждой атаки со стороны России жители должны знать, где получить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко .

По его словам, гуманитарные штабы, местные власти, органы соцзащиты скоординированы и готовы оказать помощь каждой семье, пострадавшей от российской агрессии. Люди в чрезвычайных ситуациях должны знать, куда обращаться за помощью.

Куда обращаться после атак по Киеву

Гуманитарный штаб, который разворачивается рядом с местом происшествия. Контакты - на локации и на ресурсах местной власти.

Здесь помогут с:

гуманитарной и психологической поддержкой,

оформлением компенсаций,

временным расселением,

юридической поддержкой,

восстановлением документов,

доступом к жилью,

хранением личных вещей.

Горячая линия местной власти. Номера телефонов дежурных доступны на сайтах горсовета или РГА.

Районные администрации и горсовет. Можно обращаться непосредственно по месту жительства.

Органы соцзащиты населения. Адреса и телефоны можно найти на официальных ресурсах власти.