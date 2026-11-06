Компенсация за поврежденное жилье и ущерб от войны: как подать заявление и куда обращаться

Владельцы поврежденного или уничтоженного из-за войны войны жилья могут получить компенсацию по программе "єВідновлення". В то же время, заявления о других убытках от российской агрессии принимает международный Реестр убытков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минюста .

Как получить компенсацию через "єВідновлення"

Государственная программа "єВідновлення" позволяет владельцам жилья получить средства на ремонт поврежденной недвижимости или компенсацию за уничтоженный дом или квартиру.

Программа охватывает квартиры, частные жилые дома, садовые и дачные дома, пострадавшие в результате российской агрессии после 24 февраля 2022 года.

Выплаты за поврежденное жилье доступны при условии, что оно расположено на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия и подлежит восстановлению.

Размер компенсации зависит от характера повреждений. В частности, предусмотрено:

до 200 тысяч гривен на текущий ремонт;

от 200 до 350 тысяч гривен на капитальный ремонт квартиры;

от 200 до 500 тысяч гривен на капитальный ремонт частного дома.

Средства начисляются на специальную карточку "єВідновлення" в банке-партнере программы. Их можно тратить на строительные материалы и ремонтные услуги у участников программы.

Если сумма компенсации не превышает 200 тысяч гривен, использовать средства нужно в течение 12 месяцев. Если выплата больше - в течение 18 месяцев. В таком случае первый транш следует использовать за 12 месяцев.

Чтобы получить помощь на ремонт, нужно:

Подать сообщение о поврежденном имуществе через приложение или портал "Дія" или ЦНАП.

Открыть карточку "єВідновлення" в одном из банков-партнеров.

Подать заявление на получение компенсации.

Разрешить комиссии местных властей осмотреть жилье и определить сумму выплаты.

Дождаться решения комиссии и зачисления средств на карту.

Использовать деньги на ремонт и предоставить отчет о проделанных работах.

Если жилье сочли уничтоженным, собственник может получить жилищный сертификат для приобретения нового жилья или денежную компенсацию для строительства дома на собственном земельном участке. Жилищный сертификат действует в течение 5 лет с момента получения.

Для участия в программе необходимо иметь подтвержденное право собственности на недвижимость. Если сведения о жилье отсутствуют в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, их нужно внести.

Как подать заявление в международный Реестр убытков

Отдельный механизм - международный Реестр убытков для Украины (RD4U), созданный для фиксации требований о возмещении ущерба, причиненного российской агрессией.

Он включает не только повреждение и уничтожение жилья, но и другие виды потерь: вынужденное перемещение, потерю работы или бизнеса, вред здоровью, гибель или исчезновение близких, повреждение нежилой недвижимости и другие убытки.

По состоянию на 30 сентября 2026 года в Реестре открыли все 43 категории заявлений: 21 - для физических лиц, 11 - для юридических лиц и 11 - для государства Украина.

Подать заявление можно через вебпортал "Дія" в разделе "Репарации: международный Реестр убытков". Для этого нужно выбрать соответствующую категорию, описать обстоятельства и добавить доказательства.

В частности, это могут быть:

акты ГСЧС или документы Национальной полиции;

фотографии поврежденного или уничтоженного имущества;

документы, подтверждающие право собственности;

финансовая отчетность, накладные и другие документы, подтверждающие ущерб бизнесу.

Заявление можно подать даже тогда, когда собраны не все документы. В таком случае следует добавить имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства и последствия нанесенного ущерба. Завершающий этап - подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

После подачи заявления проверяет Секретариат Реестра. Если он отвечает установленным критериям, Совет Реестра принимает решение о его внесении в базу. Заявитель получает уведомление о результате через "Дію".

Важно, что внесение заявления в Реестр еще не означает назначения или выплаты компенсации. Реестр фиксирует требования пострадавших, а определять ответственность и размер возмещения должна предстоящая Международная компенсационная комиссия для Украины. После ее создания внесенные в Реестр заявления будут переданы на дальнейшее рассмотрение.

Можно ли воспользоваться обоими механизмами

Государственная программа "єВідновлення" и международный Реестр убытков выполняют разные функции, поэтому обращение к одному из них не исключает возможности подать заявление в другой.

В частности, человек может получить государственную компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, а также подать в международный Реестр требование о возмещении причиненного российской агрессией ущерба. Это можно сделать даже после получения выплаты по программе "єВідновлення".

Следовательно, "єВідновлення" помогает восстановить жилье за счет государственной программы, а международный Реестр собирает и фиксирует требования пострадавших для будущего компенсационного механизма.

Какую помощь можно получить на местном уровне

Кроме государственной программы, пострадавшие могут обращаться за материальной помощью к местным властям. В громадах могут действовать отдельные программы поддержки владельцев поврежденного или уничтоженного имущества.

Узнать условия такой помощи можно в исполнительных комитетах городских, поселковых и сельских советов или в местных ЦНАПах. Поддержку оказывают также общественные и международные организации.