Выплата 10 тысяч гривен для военных: кому ее не начислят

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Новая тыловая выплата: С 1 июня 2026 года в Украине ввели дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен в месяц для военных, выполняющих служебные обязанности, но не имеющих права на другие, большие дополнительные выплаты.

С 1 июня 2026 года в Украине ввели дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен в месяц для военных, выполняющих служебные обязанности, но не имеющих права на другие, большие дополнительные выплаты. Кто имеет право: Доплата распространяется на всех военнослужащих, не получающих "боевые" или другие надбавки в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен.

Доплата распространяется на всех военнослужащих, не получающих "боевые" или другие надбавки в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен. Кому не начислят: Деньги не будут выплачиваться во время отпусков, обучения или пребывания в резервных ротах, а также в случае дисциплинарных нарушений.

Деньги не будут выплачиваться во время отпусков, обучения или пребывания в резервных ротах, а также в случае дисциплинарных нарушений. Исключения и сроки: 10 тысяч гривен сохранятся во время заграничной командировки и краткосрочного увольнения по медицинской справке.

Кто имеет право на выплату 10 тысяч гривен

Новое дополнительное вознаграждение было введено приказом Министерства обороны №232 от 29 июня 2026 года. Документ вступил в силу 30 июня, однако сама выплата начисляется задним числом - с 1 июня 2026 года.

В Минобороны объясняют, что это базовое тыловое вознаграждение, которое будут получать военнослужащие, выполняющие служебные обязанности, но не имеющие права на другие, большие дополнительные выплаты.

Речь идет о тех, кто не получает вознаграждения в размере 30 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен.

При этом 10 тысяч гривен насчитывают пропорционально фактическому времени исполнения служебных обязанностей.

Нужно ли подписывать новый контракт

Отдельно в Минобороны обратили внимание на распространенный вопрос о новом мотивационном контракте. Наличие или отсутствие такого контракта не влияет на право получать новое вознаграждение.

Доплата распространяется всех военнослужащих независимо от вида или оснований прохождения службы, если они отвечают установленным условиям.

Можно ли получать одновременно 10 тысяч и боевые выплаты

Если военнослужащий одновременно имеет право сразу на несколько дополнительных вознаграждений, ему выплатят только одну, имеющую больший размер.

То есть если человек получает 30 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен, дополнительные 10 тысяч гривен ему не начисляются.

В Минобороны отмечают, что 10 тысяч гривен являются самым низким уровнем новой системы дополнительных вознаграждений.

В каких случаях выплату не назначат

Приказ определяет список ситуаций, когда тыловую надбавку не выплачивают. В частности, ее не насчитают:

за весь период ежегодного или иного отпуска с сохранением денежного обеспечения;

во время пребывания военнослужащего в распоряжении командира или после освобождения от должности (исключение - если человек временно исполняет служебные обязанности по соответствующему приказу);

курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений на время обучения;

при командировке на обучение в учебные воинские части;

в период нахождения в резервных или запасных ротах;

в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, из-за дисциплинарных нарушений (самовольное оставление части, отказ выполнять боевые приказы, пребывание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

Кто получит выплату в специальных случаях

В то же время Министерство обороны уточнило ряд ситуаций, часто вызывающих вопросы.

Так, 10 тысяч гривен будут выплачивать:

военнослужащим, которые находятся в одиночной командировке за границей, ведь они продолжают выполнять служебные обязанности;

военнослужащим, которых командир временно освободил от исполнения служебных обязанностей на 1-5 дней по медицинской справке;

слушателям, адъюнктам и докторантам.

В то же время не будут получать новое вознаграждение курсанты учебных воинских частей, а также курсанты-контрактники и поступившие в военное учебное заведение с гражданской жизни. Для них порядок денежного обеспечения остается без изменений.

Как будут начислять деньги

Для назначения выплаты будут использоваться служебные документы, среди которых:

приказ о назначении или временном исполнении обязанностей;

приказы по строевой части;

рапорты командиров подразделений;

приказ командира воинской части о выплате.

При расчете будут учитываться только дни фактического исполнения служебных обязанностей. Из общего периода вычтут дни отпусков, учебных командировок и другие периоды, когда право на вознаграждение не возникает.

Когда военные получат первые выплаты

В Минобороны сообщили, что новое вознаграждение за июнь выплатят одновременно с дополнительными вознаграждениями за участие в боевых действиях за этот же месяц.

Также в ведомстве уточнили еще один нюанс: новая доплата не будет включаться в расчет пособия по беременности и родам, поскольку является временным дополнительным вознаграждением, действующим только на период военного положения.