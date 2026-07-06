ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Военным поступила не вся зарплата за июнь: Минобороны пояснило, когда будет остаток

15:46 06.07.2026 Пн
2 мин
Некоторые выплаты могут перейти на следующий месяц через сроки подтверждения выполненных задач
aimg Мария Науменко
Военным поступила не вся зарплата за июнь: Минобороны пояснило, когда будет остаток Фото: военнослужащий Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Военные уже получили или получат в ближайшие дни базовое обеспечение за июнь, однако боевые и другие доплаты будут начислены отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что выплаты, которые уже поступили или должны поступить в ближайшее время, являются базовым денежным довольствием. Дополнительные вознаграждения за июнь будут выплачиваться отдельно в зависимости от их вида и оформления необходимых документов.

Доплата в размере 10 тысяч гривен за службу в тылу поступит одновременно с дополнительным вознаграждением за участие в боевых действиях. Минобороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления разъясняют военным частям порядок новых выплат за июнь.

Когда поступят боевые выплаты

Вознаграждения за участие в боевых действиях и за взятие противника в плен начислят после того, как командиры частей выдадут приказы с суммой выплат для конкретных военнослужащих.

Выплаты за ударно-розыскные и штурмовые действия будут зависеть от того, когда высший штаб пришлет документы, подтверждающие выполнение таких задач. Если документы поступят после установленного срока, деньги военнослужащий получит в следующем месяце.

В то же время приказ Минобороны №260 предусматривает, что у высшего штаба трое суток в подтверждение штурмовых действий.

Выплаты за уничтожение живой силы

Вознаграждения за уничтожение живой силы противника будут выплачиваться после верификации данных в системе "Дельта". После проверки командир части должен издать соответствующий приказ.

В Минобороны отметили, что порядок верификации таких данных сообщат отдельно.

Напомним, 22 июня президент УкраиныВладимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет, которым предусмотрено увеличение денежного довольствия военнослужащих.

Кроме того, правительство решило усилить набор иностранцев в ряды Сил обороны Украины. За каждого добровольца, которого найдет и сопровождает профессиональная рекрутинговая компания, государство будет выплачивать 300 тысяч гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Вооруженные силы Украины Выплаты
Новости
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины