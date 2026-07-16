Отслужить и получить отсрочку: в "Резерв+" запустили новые контракты для ВСУ

В приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Они предусматривают определенный срок службы, а по завершении контракта - гарантированное право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Главное: Контракты с бонусом: В приложении "Резерв+" появилась возможность выбрать новые типы контрактов в Силах обороны на определенный срок, гарантирующий право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.

В приложении "Резерв+" появилась возможность выбрать новые типы контрактов в Силах обороны на определенный срок, гарантирующий право на отсрочку от мобилизации после завершения службы. Доступные варианты: В настоящее время открыты три типа контрактов - пехотно-штурмовой, боевой и базовый.

В настоящее время открыты три типа контрактов - пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Условия отсрочки Базовый срок отсрочки после службы составляет 6 месяцев. Однако для тех, кто выполнял боевые задания, этот срок существенно увеличивается.

Базовый срок отсрочки после службы составляет 6 месяцев. Однако для тех, кто выполнял боевые задания, этот срок существенно увеличивается. Простой рекрутинг: Подать заявку можно онлайн в разделе "Вакансии" приложения. После отклика рекрутер связывается с кандидатом для собеседования, а контракт подписывается офлайн.

В ведомстве пояснили, что через "Резерв+" военнообязанные могут просмотреть доступные вакансии, выбрать направление службы и сообщить рекрутеру о желании заключить контракт с определенным сроком.

Какие новые контракты доступны

Теперь в "Резерв+" можно подать заявку на три типа контрактов.

Пехотно-штурмовой контракт предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других боевых должностей с высокими рисками.

Срок службы по нему составляет:

14 месяцев - для гражданских;

- для гражданских; 10 месяцев - для действующих военнослужащих;

- для действующих военнослужащих; от шести месяцев - для военных, которые были уволены со службы во время действия особого периода.

Боевой контракт рассчитан на специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов и других боевых специальностей. Его срок составляет 24 месяца.

Базовый контракт предусмотрен для других направлений службы, в частности, с возможностью занимать тыловые должности. Он также укладывается на 24 месяца.

Какую отсрочку можно получить после завершения контракта

После завершения контракта военнослужащий получает гарантированное право на отсрочку от мобилизации .

Базовый срок отсрочки составляет шесть месяцев. Если человек проходил военную службу еще до 2022 года, ему дополнительно начислят по одному месяцу отсрочки за каждый полный год такой службы.

Для тех, кто заключит пехотно-штурмовой контракт, действуют дополнительные гарантии. В срок отсрочки будут добавлять три месяца за каждый месяц выполнения боевых заданий, а также шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года.

Для военнослужащих, заключающих боевой или базовый контракт, за каждые 30 дней выполнения боевых заданий дополнительно будет начисляться один месяц отсрочки.

Как подать заявку через "Резерв+"

Чтобы подать заявку, необходимо:

открыть раздел "Вакансии";

выбрать нужную вакансию из списка новых контрактов;

при заполнении формы отклика отметить, что интересует именно новый контракт;

отправить заявку.

После этого рекрутер получит обращение и свяжется с кандидатом. Следующим этапом станет собеседование, а в случае положительного решения контракт будет подписываться в автономном режиме.

Что еще стоит знать

В Минобороны отметили, что "Резерв+" позволяет не только просматривать вакансии, но и сразу уведомить рекрутера о желании заключить именно новый контракт и пройти весь путь к собеседованию без дополнительного поиска информации.

По данным ведомства, пользователи приложения уже подали более 2 тысяч заявок с отметкой о желании заключить новый контракт.

В то же время, для действующих военнослужащих новые контракты доступны через приложение "Армия+" - подать рапорт можно в разделе "Сервисы" - "Контракты".