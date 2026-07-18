Виплата 10 тисяч гривень для військових: кому її не нарахують

З 1 червня 2026 року в Україні запровадили нову додаткову винагороду для військовослужбовців у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Водночас ця виплата передбачена не для всіх.
Хто має право на нову винагороду, коли її не нарахують та як вона виплачуватиметься, розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.
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Нову додаткову винагороду запровадили наказом Міністерства оборони №232 від 29 червня 2026 року. Документ набув чинності 30 червня, однак сама виплата застосовується заднім числом - з 1 червня 2026 року.
У Міноборони пояснюють, що це базова тилова винагорода, яку отримуватимуть військовослужбовці, які виконують службові обов'язки, але не мають права на інші, більші додаткові виплати.
Йдеться про тих, хто не отримує винагороди у розмірі 30 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.
При цьому 10 тисяч гривень нараховують пропорційно фактичному часу виконання службових обов'язків.
Окремо у Міноборони звернули увагу на поширене питання щодо нового мотиваційного контракту. Наявність або відсутність такого контракту не впливає на право отримувати нову винагороду.
Доплата поширюється на всіх військовослужбовців незалежно від виду чи підстав проходження служби, якщо вони відповідають встановленим умовам.
Якщо військовослужбовець одночасно має право одразу на кілька додаткових винагород, йому виплатять лише одну - ту, яка має більший розмір.
Тобто якщо людина отримує 30 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень, додаткові 10 тисяч гривень їй не нараховуються.
У Міноборони наголошують, що 10 тисяч гривень є найнижчим рівнем нової системи додаткових винагород.
Наказ визначає перелік ситуацій, коли тилову надбавку не виплачують. Зокрема, її не нарахують:
Водночас Міністерство оборони уточнило низку ситуацій, які часто викликають запитання.
Так, 10 тисяч гривень виплачуватимуть:
Водночас не отримуватимуть нову винагороду курсанти навчальних військових частин, а також курсанти-контрактники й ті, хто вступив до військового навчального закладу з цивільного життя. Для них порядок грошового забезпечення залишається без змін.
Для призначення виплати використовуватимуть службові документи, серед яких:
Під час розрахунку враховуватимуть лише дні фактичного виконання службових обов'язків. Із загального періоду віднімуть дні відпусток, навчальних відряджень та інші періоди, коли право на винагороду не виникає.
У Міноборони повідомили, що нову винагороду за червень виплатять одночасно з додатковими винагородами за участь у бойових діях за цей самий місяць.
Також у відомстві уточнили ще один нюанс: нова доплата не включатиметься до розрахунку допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оскільки є тимчасовою додатковою винагородою, що діє лише на період воєнного стану.
Нагадаємо, Міністерство оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців, які служать на тилових і небойових посадах. Він укладається на два роки, передбачає гарантовану відстрочку після завершення служби, грошове забезпечення від 30 тисяч гривень на місяць та додаткові виплати.
РБК-Україна також розповідало, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подавати заявки на нові контракти у Силах оборони України. Користувачі можуть обрати вакансії для піхотно-штурмової, бойової або тилової служби з визначеним строком контракту та гарантованим правом на відстрочку від мобілізації після його завершення.