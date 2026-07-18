Виплата 10 тисяч гривень для військових: кому її не нарахують

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Нова тилова виплата: З 1 червня 2026 року в Україні запровадили додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць для військових, які виконують службові обов'язки, але не мають права на інші, більші додаткові виплати.

З 1 червня 2026 року в Україні запровадили додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць для військових, які виконують службові обов'язки, але не мають права на інші, більші додаткові виплати. Хто має право: Доплата поширюється на всіх військовослужбовців, які не отримують "бойові" або інші надбавки у розмірі 30, 50 чи 100 тисяч гривень.

Доплата поширюється на всіх військовослужбовців, які не отримують "бойові" або інші надбавки у розмірі 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Кому не нарахують: Гроші не виплачуватимуть під час відпусток, навчання чи перебування в резервних ротах, а також у разі дисциплінарних порушень.

Гроші не виплачуватимуть під час відпусток, навчання чи перебування в резервних ротах, а також у разі дисциплінарних порушень. Винятки та терміни: 10 тисяч гривень збережуться під час закордонного відрядження та короткострокового звільнення за медичною довідкою.

Хто має право на виплату 10 тисяч гривень

Нову додаткову винагороду запровадили наказом Міністерства оборони №232 від 29 червня 2026 року. Документ набув чинності 30 червня, однак сама виплата застосовується заднім числом - з 1 червня 2026 року.

У Міноборони пояснюють, що це базова тилова винагорода, яку отримуватимуть військовослужбовці, які виконують службові обов'язки, але не мають права на інші, більші додаткові виплати.

Йдеться про тих, хто не отримує винагороди у розмірі 30 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень.

При цьому 10 тисяч гривень нараховують пропорційно фактичному часу виконання службових обов'язків.

Чи потрібно підписувати новий контракт

Окремо у Міноборони звернули увагу на поширене питання щодо нового мотиваційного контракту. Наявність або відсутність такого контракту не впливає на право отримувати нову винагороду.

Доплата поширюється на всіх військовослужбовців незалежно від виду чи підстав проходження служби, якщо вони відповідають встановленим умовам.

Чи можна отримувати одночасно 10 тисяч і бойові виплати

Якщо військовослужбовець одночасно має право одразу на кілька додаткових винагород, йому виплатять лише одну - ту, яка має більший розмір.

Тобто якщо людина отримує 30 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень, додаткові 10 тисяч гривень їй не нараховуються.

У Міноборони наголошують, що 10 тисяч гривень є найнижчим рівнем нової системи додаткових винагород.

У яких випадках виплату не призначать

Наказ визначає перелік ситуацій, коли тилову надбавку не виплачують. Зокрема, її не нарахують:

за весь період щорічної чи іншої відпустки зі збереженням грошового забезпечення;

під час перебування військовослужбовця в розпорядженні командира або після звільнення з посади (виняток - якщо людина тимчасово виконує службові обов'язки за відповідним наказом);

курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів на час навчання;

під час відрядження на навчання до навчальних військових частин;

у період перебування в резервних або запасних ротах;

в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема через дисциплінарні порушення (самовільне залишення частини, відмову виконувати бойові накази, перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння тощо).

Хто отримає виплату у спеціальних випадках

Водночас Міністерство оборони уточнило низку ситуацій, які часто викликають запитання.

Так, 10 тисяч гривень виплачуватимуть:

військовослужбовцям, які перебувають в одиночному відрядженні за кордоном, адже вони продовжують виконувати службові обов'язки;

військовослужбовцям, яких командир тимчасово звільнив від виконання службових обов'язків на 1-5 днів за медичною довідкою;

слухачам, ад'юнктам і докторантам.

Водночас не отримуватимуть нову винагороду курсанти навчальних військових частин, а також курсанти-контрактники й ті, хто вступив до військового навчального закладу з цивільного життя. Для них порядок грошового забезпечення залишається без змін.

Як нараховуватимуть гроші

Для призначення виплати використовуватимуть службові документи, серед яких:

наказ про призначення або тимчасове виконання обов'язків;

накази по стройовій частині;

рапорти командирів підрозділів;

наказ командира військової частини про виплату.

Під час розрахунку враховуватимуть лише дні фактичного виконання службових обов'язків. Із загального періоду віднімуть дні відпусток, навчальних відряджень та інші періоди, коли право на винагороду не виникає.

Коли військові отримають перші виплати

У Міноборони повідомили, що нову винагороду за червень виплатять одночасно з додатковими винагородами за участь у бойових діях за цей самий місяць.

Також у відомстві уточнили ще один нюанс: нова доплата не включатиметься до розрахунку допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оскільки є тимчасовою додатковою винагородою, що діє лише на період воєнного стану.