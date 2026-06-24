Минобороны ввело новые контракты для тыловых должностей: суммы выплат и сроки службы

Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих, проходящих службу на тыловых и небоевых должностях. Его смогут заключать как военнообязанные, так и действующие военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Главное: Новый базовый контракт: Минобороны ввело контракт сроком на 24 месяца для службы на тыловых и небоевых должностях.

Минобороны ввело контракт сроком на 24 месяца для службы на тыловых и небоевых должностях. Гарантированная отсрочка: По завершении 2-летнего контракта военному гарантируется базовая отсрочка от мобилизации на 6 месяцев. Она может быть увеличена.

По завершении 2-летнего контракта военному гарантируется базовая отсрочка от мобилизации на 6 месяцев. Она может быть увеличена. Денежное обеспечение в тылу: Минимальная выплата будет состоять из базовой ставки (20 000 гривен) и тылового вознаграждения (10 000 гривен) - в общей сложности от 30 000 гривен в месяц.

Минимальная выплата будет состоять из базовой ставки (20 000 гривен) и тылового вознаграждения (10 000 гривен) - в общей сложности от 30 000 гривен в месяц. Доплаты и перевод на передовую: Если военного привлекают к задачам в штабах или первой линии, выплаты пересматриваются по условиям боевого или пехотно-штурмового контрактов.

Если военного привлекают к задачам в штабах или первой линии, выплаты пересматриваются по условиям боевого или пехотно-штурмового контрактов. Единоразовые бонусы: При первом заключении контракта выплачивается от 27 до 33 тыс. гривен. Также раз в год предусмотрено пособие на оздоровление от 20 тыс. гривен.

Новый контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов, должности которых не относятся к пехотно-штурмовым или боевым.

В Минобороны отметили, что нововведение является частью перехода в полностью контрактную армию.

Кто может заключить контракт

Новый базовый контракт доступен для :

военнообязанных;

действующих военнослужащих.

Срок действия составляет 24 месяца.

Какую отсрочку гарантируют после завершения службы

По окончании контракта военнослужащему гарантируется базовая отсрочка от мобилизации на шесть месяцев .

Кроме того, предусмотрена дополнительная отсрочка :

один день за каждый день выполнения боевых задач;

один месяц за каждый год военной службы до 2022 года.

В Минобороны подчеркнули, что общая продолжительность отсрочки будет определяться с учетом всех оснований.

Сколько будут платить по новому контракту

Денежное обеспечение будет состоять из базовой ставки в размере 20 тысяч гривен и дополнительных вознаграждений .

Для военнослужащих, выполняющих задание в тылу, предусмотрено дополнительное вознаграждение в 10 тысяч гривен . Таким образом, общая сумма выплат будет составлять не менее 30 тысяч гривен в месяц .

В то же время фактический размер денежного обеспечения будет зависеть от воинского звания, выслуги лет, должности и выполнения специальных задач.

В случае привлечения к боевым задачам выплаты будут пересматриваться. В частности:

во время выполнения боевых заданий в штабах или пунктах управления военные будут получать выплаты по правилам боевого контракта;

при выполнении заданий на первой линии - по условиям пехотно-штурмового контракта.

Также при первом заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от 27 до 33 тысяч гривен в зависимости от воинского звания.

Кроме того, раз в год военнослужащие смогут получить пособие на оздоровление в размере от 20 тысяч гривен .

Где получить дополнительную информацию

Подробные условия нового базового контракта обнародованы на сайте army.gov.ua. Также для консультаций работает горячая линия по номеру 1519 .

В ведомстве подчеркивают, что новая система контрактов должна помочь сформировать профессиональную армию, способную эффективно выполнять задачи как на передовой, так и в тылу.