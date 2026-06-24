ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Минобороны ввело новые контракты для тыловых должностей: суммы выплат и сроки службы

13:16 24.06.2026 Ср
3 мин
После окончания действия контракта военным гарантируют отсрочку от мобилизации
aimg Татьяна Веремеева
Минобороны ввело новые контракты для тыловых должностей: суммы выплат и сроки службы Фото: В Украине ввели новые контракты для тыловых должностей (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих, проходящих службу на тыловых и небоевых должностях. Его смогут заключать как военнообязанные, так и действующие военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Главное:

  • Новый базовый контракт: Минобороны ввело контракт сроком на 24 месяца для службы на тыловых и небоевых должностях.
  • Гарантированная отсрочка: По завершении 2-летнего контракта военному гарантируется базовая отсрочка от мобилизации на 6 месяцев. Она может быть увеличена.
  • Денежное обеспечение в тылу: Минимальная выплата будет состоять из базовой ставки (20 000 гривен) и тылового вознаграждения (10 000 гривен) - в общей сложности от 30 000 гривен в месяц.
  • Доплаты и перевод на передовую: Если военного привлекают к задачам в штабах или первой линии, выплаты пересматриваются по условиям боевого или пехотно-штурмового контрактов.
  • Единоразовые бонусы: При первом заключении контракта выплачивается от 27 до 33 тыс. гривен. Также раз в год предусмотрено пособие на оздоровление от 20 тыс. гривен.

Новый контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов, должности которых не относятся к пехотно-штурмовым или боевым.

В Минобороны отметили, что нововведение является частью перехода в полностью контрактную армию.

Кто может заключить контракт

Новый базовый контракт доступен для :

  • военнообязанных;
  • действующих военнослужащих.

Срок действия составляет 24 месяца.

Какую отсрочку гарантируют после завершения службы

По окончании контракта военнослужащему гарантируется базовая отсрочка от мобилизации на шесть месяцев .

Кроме того, предусмотрена дополнительная отсрочка :

  • один день за каждый день выполнения боевых задач;
  • один месяц за каждый год военной службы до 2022 года.

В Минобороны подчеркнули, что общая продолжительность отсрочки будет определяться с учетом всех оснований.

Читайте также: Контракт для тыла: в Минобороны честно ответили, есть ли гарантия не попасть на "ноль"

Сколько будут платить по новому контракту

Денежное обеспечение будет состоять из базовой ставки в размере 20 тысяч гривен и дополнительных вознаграждений .

Для военнослужащих, выполняющих задание в тылу, предусмотрено дополнительное вознаграждение в 10 тысяч гривен . Таким образом, общая сумма выплат будет составлять не менее 30 тысяч гривен в месяц .

В то же время фактический размер денежного обеспечения будет зависеть от воинского звания, выслуги лет, должности и выполнения специальных задач.

В случае привлечения к боевым задачам выплаты будут пересматриваться. В частности:

  • во время выполнения боевых заданий в штабах или пунктах управления военные будут получать выплаты по правилам боевого контракта;
  • при выполнении заданий на первой линии - по условиям пехотно-штурмового контракта.

Также при первом заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от 27 до 33 тысяч гривен в зависимости от воинского звания.

Кроме того, раз в год военнослужащие смогут получить пособие на оздоровление в размере от 20 тысяч гривен .

Где получить дополнительную информацию

Подробные условия нового базового контракта обнародованы на сайте army.gov.ua. Также для консультаций работает горячая линия по номеру 1519 .

В ведомстве подчеркивают, что новая система контрактов должна помочь сформировать профессиональную армию, способную эффективно выполнять задачи как на передовой, так и в тылу.

Ранее РБК-Украина писала, что в Украине введено три новых типа военных контрактов с фиксированными сроками службы и гарантированной отсрочкой от мобилизации после их завершения. Новые условия доступны как гражданским, так и мобилизованным, контрактникам и действующим военнослужащим.

Также Минобороны запустило в приложении "Армия+" новый сервис , позволяющий военнослужащим заключать новые контракты на службу онлайн. Через приложение можно выбрать тип контракта, должность и воинскую часть, представить рапорт и отслеживать его рассмотрение без дополнительных бумажных процедур.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Контрактная армия Министерство обороны Украины
Новости
Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
Аналитика
Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"