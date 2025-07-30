СБУ разоблачила летчика-предателя: шпионил на Россию и сливал координаты баз F-16
Служба безопасности Украины задержала летчика-инструктора Воздушных сил ВСУ, который шпионил в пользу российской военной разведки. Предатель передавал врагу данные о базировании истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Как пояснили в службе, бойцы СБУ задержали еще одного "крота" РФ в Военно-воздушных силах Украины.
Им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.
Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач.
Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ по объектам военно-воздушных сил. В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов:
- F-16,
- Mirage 2000,
- Су-24.
Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.
Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов.
Это должно было позволить оккупантам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов.
Кроме этого, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ:
- бортовые номера,
- вооружение их самолетов,
- тактику боевых вылетов.
Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации.
Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Заметим, что это уже второй такой "крот" за сегодня. Ранее стало известно, что бойцы СБУ разоблачили российского агента среди бойцов Сил обороны. Мужчина готовил "прорыв" врага в Харьковской области.
Недавно СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который работал сотрудником Центрального аппарата НАБУ. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Викторе Гусарове.
Также НАБУ сообщило о разоблачении чиновника СБУ на рекордной взятке. Бюро открыло материалы дела в отношении чиновника СБУ, которого подозревают в вымогательстве 300 тысяч долларов за уничтожение части материалов дела о переправке за границу военнообязанных.