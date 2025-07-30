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СБУ разоблачила летчика-предателя: шпионил на Россию и сливал координаты баз F-16

Украина, Среда 30 июля 2025 15:22
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СБУ разоблачила летчика-предателя: шпионил на Россию и сливал координаты баз F-16 Фото: СБУ задержала летчика-инструктора (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности Украины задержала летчика-инструктора Воздушных сил ВСУ, который шпионил в пользу российской военной разведки. Предатель передавал врагу данные о базировании истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Как пояснили в службе, бойцы СБУ задержали еще одного "крота" РФ в Военно-воздушных силах Украины.

Им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач.

Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ по объектам военно-воздушных сил. В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов:

  • F-16,
  • Mirage 2000,
  • Су-24.

Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов.

Это должно было позволить оккупантам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов.

Кроме этого, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ:

  • бортовые номера,
  • вооружение их самолетов,
  • тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации.

СБУ разоблачила летчика-предателя: шпионил на Россию и сливал координаты баз F-16

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Заметим, что это уже второй такой "крот" за сегодня. Ранее стало известно, что бойцы СБУ разоблачили российского агента среди бойцов Сил обороны. Мужчина готовил "прорыв" врага в Харьковской области.

Недавно СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который работал сотрудником Центрального аппарата НАБУ. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Викторе Гусарове.

Также НАБУ сообщило о разоблачении чиновника СБУ на рекордной взятке. Бюро открыло материалы дела в отношении чиновника СБУ, которого подозревают в вымогательстве 300 тысяч долларов за уничтожение части материалов дела о переправке за границу военнообязанных.

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