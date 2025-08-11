Шпионила за аэродромами авиации ВСУ на Львовщине: СБУ разоблачила информаторку РФ

Фото: СБУ задержала информаторку РФ, которая шпионила за аэродромами авиации ВСУ (Getty Images)

СБУ разоблачила и задержала на Львовщине российскую информаторку, которая передавала оккупантам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.